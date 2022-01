Lobato plantea a Ayuso tres pactos: fondos europeos, salud y uno para la generación de entre 20 y 40 años

Propondrá además la creación de una Oficina Regional de Fondos Europeos

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, planteará mañana a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la reunión que mantengan, tres pactos: uno sobre los fondos europeos, la salud y otro destinado a la generación de entre 20 y 40 años.

Así lo ha trasladado Lobato durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa en el Hotel Ritz. Estos son, según ha explicado, "tres pactos viables y sensatos y que no pueden esperar estos 16 meses sino ponerse en marcha ya".

En primer lugar, considera que se necesita aprovechar "al máximo" y cuanto antes los fondos europeos que la Unión Europea y el Gobierno de España están suministrando a Madrid. Por eso, el secretario general socialista ha indicado que "no puede ser que Madrid utilice titulares" y se empeñe en la política del "ataque" cuando es necesario que esos fondos leguen "urgentemente" a las empresas y a los municipios de Madrid, "algo que no está ocurriendo". "Necesitamos ejecutarlos, no guardarlos para atacar al Gobierno de España", ha lanzado.

En este sentido, propondrá además la creación de una Oficina Regional de Fondos Europeos y poner al frente de la misma a una persona de reconocido prestigio, solvencia y experiencia previa, donde además participen municipios, empresas, sindicatos y el resto de fuerzas políticas, para consensuar, coordinar y también fiscalizar la gestión de estos fondos en Madrid.

Asimismo, propone, como ya ha comentado en otras ocasiones, un pacto sobre la salud para poder lograr en la próxima legislatura un gran pacto por los Servicios Públicos de Madrid.

Por último, propondrá a la dirigente autonómica un pacto por la generación que ha nacido entre 1980 y 2000, que hoy tienen entre 20 y 40 años, porque "son los que más desempleo y precariedad acumulan", los que más "difícil" tienen acceder a una "vivienda digna".

PLAN DE EMANCIPACIÓN

A su parecer, son la generación que han querido iniciar una vida propia y dos crisis se lo han impedido. Por esta razón, quiere tener una mirada desde la política y sus acuerdos para este 1,7 millones de madrileños "que han sido víctimas de las consecuencias de estas dos grandes crisis".

"Debemos conseguir con este pacto que miren a la política y vuelvan empezar a confiar en ella. Cuando alguien tiene 20 años está en el inicio de una etapa vital que debe llevarle a la independencia y la autonomía, a montar su vida, y cuando llega a los 40 ha terminado normalmente con esto proceso vital. Ahí debe estar la mejor política", ha defendido.

De esta forma, plantea un suplan de emancipación y vivienda digna, Formación Profesional, Natalidad, conciliación y formación de una familia y Sostenibilidad ambiental

Además, por el hecho de que "la vivienda en Madrid seguirá siendo la más cara de toda España gobierne quien gobierne en Sol y en Moncloa", cree que no deben engañarse y se deben centrar en un plan sobre el parque de vivienda pública y plan de acceso al alquiler de jóvenes.

En cuanto a la natalidad, cree que esta "no se resuelve con un cheque los meses pares hasta que se quiten los pañales". Por eso, propone medidas de apoyo a las familias y en lo que se refiere a la provisión de servicios de reproducción asistida aumentar la red pública madrileña de reproducción asistida para que reduzca al 50% las listas de espera.

También, una generación que se merece "un futuro sostenible" para su planeta y garantizar que sus hijos respiran un aire saludable.

El portavoz socialista también apuesta por un acuerdo estratégico de desarrollo conjunto entre las presidencias de Comunidad de Madrid y la Generalitat. "La alianza Madrid-Barcelona y Madrid-Cataluña sería de las más potentes del mundo en términos económicos, comerciales, culturales, de innovación", ha defendido.