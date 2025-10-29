Los locales de ocio madrileños reducirán el ruido con vallas de plástico en lugar de metálicas y venta anticipada - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los locales de ocio madrileños reducirán el ruido nocturno aplicando medidas como la sustitución de las vallas metálicas para delimitar las colas por otras de plástico, promover la venta anticipada o con la gestión responsable de la apertura y cierre de sesiones mediante la planificación de pautas que eviten aglomeraciones en el exterior.

Son algunos de los protocolos que se han dado a conocer en la presentación de la campaña 'En la cola, el silencio es tu mejor compañía', con un punto de información en la Plaza de Callao que ha sido visitado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto con el concejal-presidente de Centro, Carlos Segura, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, Alejandro Zamarro.

La campaña impulsa la implantación de nuevos protocolos para proteger el entorno de las zonas de ocio. Tras la realización del curso de formación para controladores de acceso a los locales de ocio, que se celebró la semana pasada en el Centro Cultural Clara del Rey, la ONG Controla Club ha iniciado este fin de semana un proceso de asesoramiento y apoyo a estos negocios.

El objetivo es implantar una batería de medidas para minimizar el impacto acústico y potenciar la protección ambiental en el entorno de estos establecimientos.

Las acciones que se van a impulsar pasarán por agilizar los flujos de público con iniciativas como la promoción de la venta anticipada de entradas para reducir los tiempos de espera en las filas, el uso de cartelería informativa con mensajes de concienciación, la sustitución de las vallas metálicas por vallas de plástico y catenarias para organizar las colas.

También se incorporarán a las labores de control y de venta de entradas del personal de admisión las tareas de concienciación e interacción con el público para promover las conductas cívicas y respetuosas.

Igualmente se emplearán mensajes de audio para reforzar la concienciación del público y la realización de tareas de limpieza por parte de los locales en el entorno tras la finalización de la actividad.

La puesta en marcha de la nueva campaña 'En la cola, el silencio es tu mejor compañía' (#enlacolasilencio), impulsada por el Ayuntamiento de Madrid y Noche Madrid, pretende marcar un punto de inflexión en la lucha contra el ruido nocturno, ha informado el Consistorio en un comunicado.