Los locales de ocio nocturno de Madrid prevén aumentar su facturación una media del 6,5% con la celebración de Halloween

Los locales de ocio nocturno de Madrid prevén aumentar su facturación con la celebración de Halloween una media del 6,5% respecto al año anterior, según ha destacado en un comunicado la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid.

En concreto, apunta a que Halloween se ha convertido en una de las noches "más dinámicas del año", con la participación del 90% de los locales, tal y como se recoge en el 'Estudio de Perspectivas de Halloween 2025' elaborado por Noche Madrid, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, y Coca-Cola.

"Halloween es una noche de celebración y creatividad, pero también una oportunidad para demostrar que el ocio nocturno puede convivir de forma responsable con el descanso vecinal", han trasladado desde Noche Madrid.

El informe destaca que la noche de Halloween genera una facturación un 20,5% superior a la de un sábado normal, de manera que ya se encuentra marcado en el calendario como una de las citas "más rentables", junto con Nochevieja y las cenas de empresa de Navidad. Por este motivo, el 89% de los locales decorará sus instalaciones para la ocasión.

En relación al empleo, uno de cada tres locales reforzará su plantilla, con un incremento medio de 2,5 personas por establecimiento, mientras que, en materia de seguridad, se registrará un aumento de personal para la noche del 31 de octubre en un 22% de los locales.

El precio medio de la entrada se situará en torno a 21 euros y solo un 11% de los locales ofrecerá entrada gratuita. Se espera un público entre los 25 y 35 años, principalmente. De ellos, un 60% será de Madrid, "un dato que refleja la relevancia del ocio local y la fidelidad del público madrileño a las celebraciones de Halloween".