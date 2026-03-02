Localizan el cadáver de un lince ibérico en una cuneta en San Fernando de Henares

Archivo - Imagen de archivo de un ejemplar de lince ibérico detectado en el este de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID-JESUS ANGEL CUEVAS MORENO

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado el cadáver de un lince ibérico en una cuneta de la carretera M-203 a la altura de San Fernando de Henares con lesiones compatibles con un posible atropello que ahora está bajo investigación, ha informado el Instituto Armado.

El primer aviso a la Guardia Civil fue el de un particular, que el pasado viernes alertó de la presencia del cadáver del lince en el margen de la carretera, hasta donde se trasladaron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

Ya en el lugar procedieron a realizar una inspección ocular, levantamiento del cadáver mediante acta y traslado del mismo mediante cadena de custodia al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid.

Durante las exploraciones pertinentes se observaron diversos traumatismos y lesiones compatibles con un atropello. El animal poseía chip y se tuvo conocimiento de que se había desplazado a San Fernando de Henares desde la Comunidad Valenciana.