López plantea unas elecciones por los "derechos" y "la dignidad en las calles" frente a la "involución" y "los áticos"

Archivo - El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 7 de agosto de 2026, en Madrid (España). El PSOE de Madrid va a interpo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que su partido está "listo" para las elecciones generales convocadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en las que ha apostado por "más derechos" y reivindicar "la dignidad de las calles".

"Estamos listos. Frente la indignidad de los áticos, la dignidad de las calles. Frente a la involución, más derechos. Es hora de elegir qué país queremos", ha manifestado el secretario general de los socialistas madrileños en su perfil oficial en la red social 'X'.

Por su parte, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha subrayado que se necesita "una España solidaria" y "comprometida con quienes más lo necesitan", recordando la fecha de las elecciones, el 29 de noviembre, acompañada de la frase "es ahora o nunca".

Por otro lado, el delegado del Gobierno en Madrid y secretario de Política Institucional del PSOE-M, Francisco Martín, ha empleado la misma vía para defender que existe "la oportunidad de fortalecer y reimpulsar un proyecto de progreso y justicia social" para España "dando la espalda a quienes pisotean a los más vulnerables".

"Frente a la injusticia, la esperanza (...) Es hora de seguir avanzando, pero todavía con más fuerza", ha contrapuesto Martín frente a quienes buscan "favorecer los intereses de muy pocos, de los de siempre".

El presidente del Gobierno ha anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre, un anuncio que se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos para afrontar el problema de la vivienda.