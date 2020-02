López renovará la Ley de Espectáculos Públicos y las Bescam "más allá de 2020" con el concepto de policía de seguridad

Publicado 10/02/2020 11:08:33 CET

El consejero quiere que policías locales de municipios cercanos puedan colaborar y compartir medios

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha anunciado este lunes que su departamento actualizará la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y renovará las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad (Bescam) para "más allá de 2020" ligándolas al concepto de policía de seguridad.

La consejero ha presentado esta mañana en el Instituto para la Formación Integral en Seguridad de la Comunidad de Madrid (IFISE) las líneas estratégicas de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) a 63 alcaldes, concejales y jefes de policía local de la región, la primera reunión de este tipo desde hace muchos años.

López ha explicado que está trabajando en un conjunto de medidas y reformas legislativas para esta legislatura que permitan "mejorar la coordinación y elevar aún más el nivel del servicio que se presta a los ciudadanos".

Se trata, en sus palabras, de un nuevo modelo de seguridad integral y protección civil "en el que los ayuntamientos tendrán un papel muy activo". En este sentido, ha puesto en valor el compromiso de las tres administraciones (central, autonómica y local) para implementar este nuevo proyecto de seguridad y emergencias.

"Todos juntos y coordinados hemos conseguido hacer de nuestra Comunidad uno de los lugares más seguros del mundo. Sin embargo, tenemos que seguir fortaleciendo nuestro sistema de seguridad, ampliar los recursos materiales y humanos y mejorar la planificación y la coordinación entre los servicios, con independencia de quien los preste", ha puntualizado el consejero.

NUEVOS PROYECTOS LEGISLATURA

El consejero ha detallado algunos de los principales retos que su departamento abordará en la presente legislatura. Entre ellos está una nueva Ley de Protección Civil y Emergencias, que regule todos los servicios de actuación y mejore la organización y eficacia de los operativos desplegados en las emergencias. Un texto que convertirá a los ayuntamientos en una parte esencial de la estructura autonómica de la protección civil, modificando las competencias definidas en la Ley de Bases de Régimen Local.

Además, está previsto actualizar la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, un texto vigente desde hace 21 años y que se adaptará a las nuevas formas de entretenimiento, simplificando la labor de inspección y policía para dar más libertad y seguridad a los ciudadanos. "Queremos renovar esta ley para adaptarnos a las nuevas formas de entretenimiento, tratar de simplificar, dando más libertad y seguridad a los ciudadanos", ha avanzado.

LUCHA CONTRA LA OKUPACIÓN Y CIBERSEGURIDAD.

López también ha destacado la lucha del Gobierno regional contra la okupación, que se lleva a cabo en coordinación con otras consejerías y en estrecha relación con ayuntamientos, Delegación del Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una iniciativa integral, que busca erradicar problemas de seguridad y convivencia entre los ciudadanos y que ya se ha puesto en práctica con la denuncia presentada en la Fiscalía por la okupación de 59 viviendas públicas por parte de mafias y bandas organizadas en diferentes municipios de la región.

El titular de Justicia e Interior también ha destacado la importancia de que la Comunidad de Madrid se haya convertido en la primera región en contar con un Plan de Actuación de Protección Civil ante Atentados Terroristas, un protocolo que permitirá coordinar todos los recursos autonómicos con el dispositivo activado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, está previsto crear un Departamento de Ciberseguridad que se encargará de hacer un seguimiento de las infraestructuras críticas de la Comunidad como hospitales, colegios, embalses o estructuras informáticas, entre otros.

IMPULSO A LAS BESCAM.

López se ha comprometido a seguir impulsando las Brigadas de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid (Bescam), diseñadas para mejorar la seguridad en localidades de la región. Desde 2004, año en el que se crearon las Bescam, el Gobierno regional ha invertido más de 1.000 millones en este servicio.

"Es un proyecto generoso y ejemplar que ha permitido que sus municipios sean más seguros. Estamos trabajando en la preparación de ese proyecto renovado para más allá de 2020. La Bescam funciona pero debemos impulsarla de cara al futuro, adaptarla a una solución dinámica, que evolucione teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos. Queremos mejorar el sistema de ayuda ligándolas al concepto de policía de seguridad para que la inversión de la Comunidad sea más útil", ha dicho.

También, el Gobierno regional se ha propuesto incentivar la presencia de policías nacionales y guardias civiles en la región madrileña. Para conseguir este propósito se van a impulsar una serie de medidas en materia de vivienda, educación, transportes y formación. Un conjunto de incentivos que persiguen suplir la carencia de 2.500 agentes que tiene la región.

NUEVO REGLAMENTO Y HOMOGENEIZACIÓN DE LA IMAGEN DE POLICÍAS LOCALES.

López también ha confirmado a los asistentes que su departamento está trabajando en el desarrollo de un nuevo Reglamento de Organización de Policías Locales. Para el consejero "la seguridad no debe ser el campo donde librar una pelea partidista, ni un terreno repleto de trabas burocráticas. La seguridad y las emergencias deben convertirse en un enclave propicio para aunar la responsabilidad, la colaboración, el acuerdo y el trabajo conjunto de todos".

De esta forma, la Consejería de Interior está trabajando en una red de comunicación y en la homogeneización de la imagen corporativa y de todos los uniformes de las Policías Locales de la región. "Vamos a fomentar la coordinación desde diferentes frentes, como establecer sinergias y posibilidad de acuerdos y colaboración entre policías locales limítrofes y que puedan trabajar juntas y compartir medios", ha apuntado.

Por último, López ha destacado la apuesta del Gobierno regional por incrementar los recursos humanos en colectivos como bomberos y agentes forestales, así como mejorar los recursos materiales con la creación de ocho nuevos parques de bomberos.

"Al servicio público y política no se viene a crear problemas, sino a resolverlos. La seguridad pública no es una seguridad absoluta. No nos conformamos con lo que nos encontramos, que es mucho y muy bueno. Tenemos la legítima ambición de contribución a su mejora, no debe ser un terreno apto para las trabas burocráticas. La Seguridad y Emergencias debe tener un ámbito conjunto para la colaboración de todos. Aquí no hay colores y partidos políticos, sino trabajo y entrega", ha concluido el titular regional de Justicia.