Lorde, Jennie, Zara Larsson y Florence + The Machine protagonizan el segundo día del Mad Cool ante 57.000 personas

Público durante la actuación de la banda Wolf Alice en el Mad Cool 2026, en el recinto Iberdrola Music, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). Mad Cool cumple diez años y vuelve a reunir durante varios días a algunos de los principales artistas naciona - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lorde, Florence + The Machine, Teddy Swims, Jennie, Zara Larsson, Charlie Puth, Boys Noize, The Blaze y Renée Rapp han protagonizado el segundo día del Mad Cool Festival 2026, que celebra este año su décimo aniversario, ante 57.000 personas en el recinto Iberdrola Music de Villaverde.

Desde la apertura de puertas, miles de fans espraban el momento en el que Jennie apareciera en escena. A las 22.45 horas, la artista surcoreana se presentó por primera vez en solitario en España con una puesta en escena que combinaba juegos de luces, coreografías medidas al milímetro y una gran batería de 'hits'.

Otro de los momentos más esperados fue la actuación de Lorde. La cantante neozelandesa desplegó su potencial sobre el escenario principal con una actuación en la que brilló repasando las canciones de su último álbum, 'Virgin'. Temas como 'What Was That' o 'Man of the Year' marcaron algunos de los momentos más especiales del concierto, sin olvidar los hits que la llevaron tan joven a lo más alto, como 'Royals'.

Por su parte, Teddy Swims se presentó en la capital con su potente voz para moverse con naturalidad entre el soul, el country y el R&B. Dejó momentos inolvidables, como escuchar 'Lose Control' en directo con miles de voces acompasadas.

ZARA LARSSON Y RENÉE RAPP

También protagonizó el segundo día Zara Larsson que deslumbró sobre el escenario acompañada por su cuerpo de bailarinas. Su actuación fue una gran fiesta pop, con momentos tan destacados como la llegada de 'Midnight Sun', que desató la euforia en la pista del Escenario Orange.

Por su parte, CMAT fue la encargada de abrir ese mismo stage, presentándose por primera vez ante el público madrileño, con canciones como 'When a Good Man Cries' y terminar conquistando con su teatralidad sobre el escenario. Charlie Puth cogió el testigo para deleitar al público con temas como 'Attention', 'How Long' o 'We Don't Talk Anymore'.

Renée Rapp salió a escena ante una primera fila entregada, que no dejó de corear temas como 'Poison Poison'. La estadounidense ofreció un pop emocional que conecta directamente con el fan y consigue que cada canción se sienta como una experiencia propia.

ELECTRÓNICA

Durante la jornada del jueves, la electrónica llegó a The Loop by Iberdrola, con Boys Noize y su tema 'Crazy For It'. El público también pudo disfrutar en directo de algunos de los tracks de su último álbum 'Nine Inch Noize', junto a Nine Inch Nails. Palms Trax, Yung Prado y Amrita completaron la jornada.

Poniendo el foco en los escenarios Mahou Cinco Estrellas y Mahou Reserva, el talento emergente también tuvo su espacio en el segundo día del décimo aniversario de Mad Cool. Candela Gómez, ganadora de Mad Cool Talent by Vibra Mahou, abrió el Escenario 4 con un pop sentimental.

A lo largo de la jornada se pudieron disfrutar propuestas tan singulares como Zimmer90, Chloe Slater, Son Mieux, Sadie Jean, Florentenes o Frost Children. La Paloma, banda madrileña, demostró que jugaba de local, presumiendo de una gran conexión entre sus canciones y el público. COLOR, ganadora de Mad Cool DJ Talent, asumió el papel de cerrar la carpa a ritmo de house, firmando un set de gran nivel.

Mad Cool Festival continuará este viernes con una nueva jornada de programación encabezada por Twenty One Pilots, Kings Of Leon, Pixies, Halsey, entre otros.