Lorena Muñoz, CEO de El Geladet, protagonista del nuevo episodio de microEmPrendedores

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo episodio del podcast microEmPrendedores, producido por Europa Press con el apoyo de CaixaBank, pone el foco en esta ocasión en el emprendimiento en un sector tradicional como lo es un negocio de hostelería. Un segmento en el que, sin embargo, la innovación y la apuesta por productos saludables marcan la diferencia.

En este proyecto sonoro de alrededor de quince minutos conocerás la actualidad más ligada al emprendimiento, la historia de un emprendedor relevante a nivel nacional y podrás escuchar el consejo motivador de un empresario consolidado.

La sección central del podcast está dedicada a la entrevista con Lorena Muñoz, CEO de El Geladet, una heladería cafetería artesanal en la que hay una carta para todos los gustos y paladares, ya que en su oferta de helados los hay específicos para mascotas, preferiblemente perros.

En la sección de noticias de este episodio se recoge la captación de inversiones del ecosistema emprendedor en el primer semestre de 2026; el nuevo impulso que CriteriaCaixa va a darle a su negocio de inversión en startups científicas y tecnológicas y del nuevo fondo que pondrá en marcha la Junta de Andalucía para financiar operaciones de hasta 400.000 euros por empresa.

El episodio concluye con una cita que anima a emprender. En este nuevo episodio la cita es de Maya Angelou, escritora, cantante y activista por los derechos civiles en Estados Unidos. Dice así: "La gente olvidará lo que has dicho, olvidará lo que hiciste, pero no olvidará nunca lo que les hiciste sentir"

El podcast microEmPrendedores se emitirá en los canales de audio de Europa Press (Spotify, Ivoox, Amazon e iTunes) y CaixaBank.