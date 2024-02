Lorenzo Caprile da la bienvenida al Carnaval transmutado en Duquesa de Alba, todo un "símbolo muy madrileño"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El modisto Lorenzo Caprile ha dado la bienvenida al Carnaval con su pregón desde Matadero, donde se ha transmutado en la decimotercera Duquesa de Alba, todo un "símbolo muy madrileño".

Caprile, acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha invitado a "madrileños y madrileñas a disfrutar de Don Carnal antes de la llegada de Doña Cuaresma", haciendo un guiño al Libro del Buen Amor.

Para Caprile, "como madrileño", dar el pregón ha sido "muy emocionante", además de "divertido". "Sabía que quería venir disfrazado, pero no cómo. Tenía que ser algo muy madrileño y, claro, de oso ya me había disfrazado y no quería repetir", ha explicado el modista. Una vez decidido el vestuario, Caprile ha desvelado que pidió "permiso al señor duque", quien además de dar el visto bueno, "se tronchó de la risa".

Marta Rivera de la Cruz, por su parte, ha acudido al pregón de "comparsa" de la duquesa y lo ha hecho vestida de goyesca. "Invito es a todos los madrileños a disfrutar de las calles, a pasarlo bien, a acercarse a Matadero estos días", ha trasladado la delegada, quien ha señalado que "todavía queda mucho por disfrutar" y "Madrid sabe hacerlo".

PROGRAMACIÓN DE CARNAVAL 2024

La programación del Carnaval 2024 se extenderá hasta el 14 de febrero, día en el que se celebrará el tradicional entierro de la sardina. Pelucas, títeres y chirigotas serán las protagonistas este fin de semana en Matadero Madrid.

Entre los distintos talleres y actividades, destaca la de este sábado a las 14 horas, cuando tendrá lugar el pasacalles de fin de fiesta. El domingo continuarán las actividades con el manteo del pelele, a las 11 horas, y una hora más tarde murgas y chirigotas cogerán relevo.

eEl 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, se celebrará el tradicional entierro de la sardina, cuando se silenciarán chirigotas y se guardarán pelucas y disfraces hasta el próximo año.