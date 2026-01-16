Un lote de ostras en mal estado pudo ser la causa de la intoxicación de 6 personas en un restaurante de Chamberí

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un lote de ostras en mal estado pudo ser la causa de la intoxicación alimentaria de seis personas que coincidieron la pasada semana en un restaurante de Chamberí.

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha informado desde el distrito de Latina de los hechos adelantados por el diario 'El Mundo', en concreto de la intoxicación de seis personas por la que tuvieron que acudir a centros sanitarios pero sin requerir hospitalización.

El organismo autónomo Madrid Salud actuó un día después tomando muestras para analizar. El resultado ha sido que las muestras estaban en buen estado, de lo que se deduce que únicamente un lote de ostras pudo ser el afectado, han informado fuentes de Seguridad y Emergencias.

Desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid se ha detallado que los afectados presentaban un cuadro a base de vómitos, dolores abdominales sin fiebre y diarreas, sintomatología que desapareció a las 24 horas tras el consumo de las ostras.