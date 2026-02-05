La lucha vecinal contra el cantón de Montecarmelo se debatirá en las instituciones europeas

Archivo - Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea - COMISIÓN EUROPEA - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La lucha vecinal contra la construcción de un cantón de limpieza y base del Selur en el barrio madrileño de Montecarmelo de la capital llegará a las instituciones europeas tras ser admitida una solicitud al Comité Peticiones del Parlamento Europeo.

La iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, fue presentada por vecinos, familias y representantes del Colegio Alemán de Madrid. La petición se debatirá el día 25 de este mes en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo tras haber sido admitida a trámite, según informan a Europa Press los vecinos.

En la respuesta cursada, a la que tuvo acceso Europa Press, se informa que "la Comisión de Peticiones ha examinado la petición y la ha declarado admisible, dado que la cuestión que plantea entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea". Sobre esta base, se solicita "a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre el asunto"

Dada la naturaleza del tema, se les informa de que se ha remitido la petición, a título informativo, "a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo", recoge el documento.

En la petición se reclama la intervención de la Comisión Europea para proteger los derechos de la infancia, la adolescencia y el medio ambiente frente a la construcción de una macroinstalación industrial de más de 10.000 metros cuadrados, prevista a apenas 60 metros del Colegio Alemán, que cuenta con unos 1.700 alumnos y una guardería.

Los peticionarios denuncian que el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida y el delegado de Urbanismo Borja Carabante, mantiene su intención de ejecutar el proyecto sin haber realizado un informe de impacto ambiental, a pesar de tratarse de una instalación industrial que incluye talleres, gasolinera y electrolinera.

En la documentación se aporta la sentencia 118/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, que anuló los decretos municipales que autorizaban la ubicación del cantón en la parcela 26.2.b de Montecarmelo. El fallo judicial concluye que el proyecto requiere obligatoriamente una evaluación ambiental previa, inexistente hasta la fecha.

Pese a ello, según denuncian los vecinos, "el Ayuntamiento no ha paralizado los trabajos y continúan las labores de tala, vallado y movimientos de tierra, argumentando que la sentencia no implica la suspensión del proyecto".

Desde el inicio del conflicto, recuerdan que se han llevado a cabo numerosas acciones de protesta como concentraciones, cadenas humanas y encadenamientos a árboles. En este sentido, destacan que la Plataforma de Afectados por el Cantón de Montecarmelo ha denunciado ante la Fiscalía la tala de 146 árboles pese a la anulación judicial. Igualmente, se han recogido más de 14.000 firmas en contra del proyecto.

En su fundamentación jurídica, la petición presentada ante el Parlamento Europeo invoca el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, relativo al interés superior del menor, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y la Directiva 2011/92/UE, que obliga a realizar estudios de impacto ambiental antes de autorizar proyectos industriales.

Los vecinos solicitan que las instituciones europeas exijan al Ayuntamiento de Madrid la realización de los estudios de impacto ambiental y de afectación a la infancia y adolescencia, así como el cumplimiento íntegro de la sentencia judicial y la reubicación del cantón en una zona industrial, alejándolo de los centros educativos y residenciales.

INTENCIÓN DE LLEGAR A UN ACUERDO

El pasado mes de octubre, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestó que había intención de "llegar a un acuerdo lo antes posible" en torno al cantón de Montecarmelo, que no será más que "un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse".

Así, el alcalde insistió en que lo que pretenden es "un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse, que puedan tener mejores instalaciones y depositar allí sus utensilios de trabajo".

Con él, en palabras de Almeida, "también mejorarán las condiciones de limpieza de Montecarmelo". "Aquí no va a haber una instalación industrial, como se está diciendo, ni un trasiego continuo de vehículos, como se está denunciando. Aquí lo que hay es una serie de vecinos, que tienen el legítimo derecho a oponerse pero que, en mi opinión, lo que no pueden hacer es engañar al resto de vecinos", manifestó.