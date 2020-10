Luengo asume el cargo de consejero de Políticas Sociales reconociendo a Reyero y con los mayores como fin prioritario

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Javier Luengo, ha tomado esta mañana posesión de su cargo reconociendo la labor de su antecesor, Alberto Reyero, y señalando que las personas mayores serán su objetivo prioritario.

"Es un enorme reto y tremenda responsabilidad que afronto con toda la energía e ilusión del mundo. Agradezco la confianza tanto del vicepresidente, Ignacio Aguado, como de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y con reconocimiento muy especial a Alberto Reyero, con el que he tenido la suerte de trabajar codo con codo y de afrontar muchos de los restos en este complicado año en la Consejería, y muchos de los cuales vamos a continuar en esta nueva etapa", ha dicho durante el acto.

Luengo se ha comprometido a proteger a los mayores, "que lo han pasado muy mal en la pandemia". "Hemos trabajado día a día para dar la vuelta a esta situación y lo vamos a seguir haciendo. Ellos y sus familia han pasado una etapa muy difícil y será un objetivo prioritario en la Consejería", ha anunciado.

El nuevo titular regional de Políticas Sociales quiere también aportar "las mejores soluciones" para aquellos que lo peor lo están pasando. "Con las crisis económica viene una crisis social y no nos podemos permitir el lujo de dejarnos a nadie atrás. Quiero hacer un reconocimiento y un pequeño guiño a las personas con discapacidad, que he dedicado parte de mi vida profesional y no me voy a olvidar en esta etapa", ha concluido.

Al acto de toma de posesión, celebrado en la Real Casa de Correos, han asistido también todos los consejeros del Ejecutivo regional, así como el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad. A continuación, se ha celebrado la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Hasta su nombramiento, hace más de un año, como viceconsejero de Políticas Sociales Familias, Igualdad y Natalidad, Luengo había dedicado la mayor parte de su vida profesional a actividades relacionadas con el apoyo a la inclusión social y con organizaciones que trabajan con la discapacidad. Fue durante diez años director y portavoz de Plena Inclusión Madrid y anteriormente trabajó en la Fundación Síndrome de Down de la región.