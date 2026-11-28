Archivo - Fachada de los Cines Callao en la que se ve una pantalla con un crespón azul tras la desconvocatoria del parón cultural de este fin de semana por la promesa de la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, de estudiar las singularidades de est - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

De 'Luis Candelas' en 1926 a 'La bola negra' en 2026: Cines Callao soplarán en días las velas de su 100 aniversario

Su faro en la cúspide no era un mero adorno: se pensó para anunciar las funciones y estrenos del cine en el cielo madrileño

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una película de cine mudo dedicada al bandolero 'Luis Candelas' estrenó el cine Callao en 1926 y ahora, cien años después, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes a las órdenes de Los Javis siguen dando vida a la sala con 'La bola negra', en el top de la taquilla española.

El 11 de diciembre de 1926 se inauguraban los Cines Callao. Ocho meses tardó en levantarse este edificio art déco, obra del arquitecto Luis Gutiérrez Soto, con una particularidad, un faro en su cúspide. No fue concebido como un adorno sino que se pensó para anunciar las funciones y estrenos del cine en el cielo madrileño, aunque finalmente no tuviera una vida muy prolongada.

Fue el primer cine de España en emitir una película sonora y hablada, 'El Cantor de Jazz', en 1929, y también la primera rodada en español en Hollywood, 'El cuerpo del delito', en 1930, puro cine negro como versión alternativa a 'The Benson Murder Case', protagonizada por William Powell.

También fue el cine español que estrenó la primera película en technicolor. Fue en 1935 con 'La feria de la vanidad. Becky Sharp'. Lo mismo ocurriría con la primera película en 3D, allá por 1953, con 'Bwana, el diablo de la selva'.

Hasta un cine de verano tuvo su cabida en la terraza de los Callao durante algunos años. Y su sótano también ha conocido otras vidas, desde salón de té a comedor del Auxilio Social en la Guerra Civil a discoteca con Xenon, que vibró en la noche madrileña desde la Movida hasta finales de los 90.