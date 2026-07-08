Luz verde a la contratación de obras para ampliar la L11 de Mar de Cristal a Valdebebas con 880 millones

Archivo - Señalización indicando el desvío del tráfico durante el cierre del túnel de Conde de Casal, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid acometerá la mayor ampliación de Metro de la legislatura con una inversión de 880,6 millones de euros para prolongar la Línea 11 hasta Valdebebas Norte, después de que el Consejo de Gobierno haya autorizado este miércoles la contratación de las obras de este nuevo tramo.

Permitirá mejorar la movilidad en el noreste de la capital, crear un nuevo eje metropolitano entre Mar de Cristal y Valdebebas Norte y facilitará el acceso a algunos de los principales polos económicos, sanitarios, judiciales y de transporte de la región, según ha dado a conocer el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en rueda de prensa.

El proyecto contempla un tramo de 7,2 kilómetros, con cuatro estaciones de nueva construcción --Ifema-Cárcavas, Ciudad de la Justicia, Hospital Isabel Zendal y Valdebebas Norte-- y dos estaciones de enlace sobre infraestructuras ya existentes: Mar de Cristal, donde la L11 conectará con la 4 y la 8, y Aeropuerto T4, que enlazará con la L8 y la red de Cercanías, reforzando la intermodalidad del transporte público madrileño.

Desde Mar de Cristal, la nueva infraestructura llegará a Ifema-Cárcavas, dando servicio a la ampliación del recinto ferial, al futuro circuito urbano Madring y al conjunto del área de actividad económica del entorno. Desde allí continuará hasta el intercambiador de Valdebebas, mejorando la conexión con el sur del desarrollo urbanístico y con la futura Ciudad de la Justicia.

El recorrido proseguirá hacia la estación Hospital Enfermera Isabel Zendal, facilitando el acceso al complejo hospitalario y a toda su área de influencia, para continuar después hasta la estación de Metro de la T4, reforzando el enlace con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los futuros ámbitos de crecimiento previstos en el entorno.

Finalmente, la actuación concluirá en Valdebebas Norte, donde dará cobertura a los nuevos vecinos de este ámbito y completará la red de transporte público en uno de los mayores desarrollos urbanísticos de la región.

Además, se ha diseñado el trazado reservando la posibilidad de construir en un futuro otras estaciones, una en el parque empresarial Cristalia y otra junto al futuro centro comercial Valdebebas Shopping.

Esta ampliación, que reducirá los tiempos de desplazamiento y contribuirá a descongestionar otras líneas del suburbano, especialmente la L6, se suma a las obras que la Comunidad de Madrid ejecuta actualmente entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, el primer tramo en el extremo contrario de la futura gran línea diagonal de Metro.

Los trabajos avanzan a buen ritmo y ya han alcanzado uno de sus principales hitos con la llegada de la tuneladora Mayrit a la nueva estación de Madrid Río, en el distrito de Arganzuela, culminando la unión de los dos frentes de excavación entre Comillas y este nuevo apeadero tras atravesar la M-30.