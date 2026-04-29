Luz verde al convenio en terrenos del antiguo El Corte Inglés de Méndez Álvaro con votos de PP y Ortega y Ansaldo

Archivo - Fachada del Corte Inglés de Méndez Álvaro, a 3 de marzo de 2024, en Madrid (España). El Corte Inglés de Méndez Álvaro ha cerrado desde el jueves 29 de febrero sus puertas, el primer paso de la operación urbanística para modificar la zona del dis - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los votos a favor del PP y los dos de los concejales de Vox Javier Ortega Smith e Ignacio Ansaldo han sacado adelante en el Pleno de Cibeles la propuesta para ratificar, con desestimación de la alegación presentada durante el trámite de información pública, el texto definitivo del convenio urbanístico para la gestión urbanística y ejecución del planeamiento en Nuevo Sur Méndez Álvaro, inicialmente suscrito con El Corte Inglés.

Más Madrid y PSOE han votado en contra, igual que los ediles de Vox Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal. En enero de este año la Junta de Gobierno autorizaba la firma del convenio urbanístico de gestión para la ejecución del ámbito Nuevo Sur Méndez Álvaro, en el distrito de Arganzuela, donde se levantaba El Corte Inglés, que dará paso a oficinas, un equipamiento público por determinar --se valorarán las necesidades de la vecindad en conversación con la Junta del Distrito-- y zonas verdes.

"Damos un paso más de esta manera en la tramitación de una iniciativa que va a permitir transformar la parcela del antiguo Corte Inglés de Méndez Álvaro en un polo de atracción y actividad económica, además de dotarse de una nueva zona verde para el barrio y de un equipamiento para los vecinos de este distrito. El objeto del proyecto es precisamente incrementar las dotaciones públicas en Arganzuela", explicaba en su momento la portavoz municipal, Inma Sanz.

Más del 70% irán a dotaciones públicas y el resto tendrá uso de oficinas, concentradas en un 30% de la parcela. El nuevo ámbito fue creado formalmente en 2024 y comprende un total de 11.800 metros cuadrados, que albergaban hasta ese momento el centro comercial construido en 1992.