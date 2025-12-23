Luz verde a más de 12 millones para la compra de material escolar en centros educativos públicos de la región

Archivo - Una niña cuelga su mochila en un perchero en el Colegio público de Educación Infantil y Primaria San Juan Bautista - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha aprobado este martes una inversión de 12,2 millones de euros para la adquisición de material en los centros educativos públicos de la región.

El Consejo de Gobierno ha autorizado el Acuerdo Marco que permitirá el suministro de recursos didácticos, deportivos e institucionales a colegios de Infantil y Primaria, centros de Educación Especial e institutos durante los dos próximos cursos, según ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Este sistema de contratación centralizada facilita una respuesta "más rápida y eficiente a las necesidades de los centros a lo largo del curso escolar". Se trata de equipamientos y utensilios de uso habitual, cuya adquisición resulta esencial para garantizar el correcto desarrollo de la actividad educativa y evitar demoras en su provisión.

En el caso de Educación Infantil, el material abarca los ámbitos del conocimiento de sí mismo y la autonomía personal, el entorno y el lenguaje. Para Primaria y Secundaria, se contempla la dotación de recursos de música y matemáticas, de lenguaje, plástica y naturales o de tecnología y robótica. Del mismo modo, será posible obtener los elementos necesarios para el trabajo de los alumnos en los laboratorios, equipos y modelos didácticos.

El contrato incluye, además, equipamiento audiovisual y deportivo, parques infantiles, elementos decorativos como carteles, mástiles y banderas, así como taquillas, armarios de almacenaje y de seguridad, vitrinas, perchas y bancos de vestuarios.