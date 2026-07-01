Luz verde a la modificación del reglamento de VTC que prohíbe la subida de precios durante situaciones de emergencia

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MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo reglamento para el sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que introduce medidas de protección para los usuarios como la prohibición de la subida de precios durante situaciones de emergencia entrará en vigor este mes de julio tras completar su tramitación administrativa.

El Consejo de Gobierno que se celebra de forma extraordinaria en la localidad de Batres ha dado luz verde este miércoles a esta modificación del reglamento, con el que se busca proteger a los usuarios de este servicio.

La principal novedad es que las plataformas no podrán incrementar el precio de sus servicios cuando la Comunidad de Madrid active una situación de emergencia conforme al Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM).

De este modo, en casos como una gran nevada, una dana, un apagón eléctrico u otras circunstancias excepcionales, el coste del trayecto deberá mantenerse en las mismas condiciones que en una jornada ordinaria.

Asimismo, el nuevo texto refuerza la protección de los viajeros en el resto de supuestos de alta demanda, como grandes eventos o alteraciones graves de la movilidad que estarán sujetos a límites y no podrán superar el 75% sobre la tarifa base, ni incorporar suplementos adicionales que eleven el precio final del servicio.

Con esta medida, desde el Ejecutivo autonómico se busca poner fin a prácticas detectadas en algunas plataformas que incorporaban recargos extraordinarios sobre el importe máximo con el objetivo de garantizar "una mayor transparencia y seguridad jurídica para los usuarios"

La reforma también incorpora un nuevo sistema de identificación de los vehículos VTC con distintivos "más seguros y resistentes" frente a posibles falsificaciones. Las nuevas etiquetas permitirán distinguir de forma inmediata si el vehículo dispone de autorización para realizar servicios urbanos e interurbanos o únicamente interurbanos, facilitando la labor inspectora y reforzando las garantías para los viajeros.

Desde el Gobierno regional se ha subrayado que también continúa avanzando en la mejora de la movilidad universal con medidas dirigidas a incrementar la disponibilidad de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. Para ello, flexibiliza los requisitos medioambientales de estos vehículos, permitiendo que puedan operar con etiqueta ambiental C, e incorpora pictogramas específicos que faciliten su identificación.