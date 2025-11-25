Luz verde al nuevo ámbito urbanístico en Campo de las Naciones, donde se construirá el Centro de la Movilidad Sostenible

Archivo - El segundo teniente de Alcalde de Madrid, Borja Carabante, durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha aprobado de manera provisional la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 para la creación del Área de Planeamiento 'Campo de las Naciones-Guadalajara 25', en el distrito de Hortaleza, donde se construirá el Centro de la Movilidad Sostenible.

Se levantará junto al anillo verde ciclista Culmina así el desarrollo de la trama fijado en el planeamiento anterior y recupera parte del trazado de la vía pecuaria no incluido anteriormente, ha informado en un comunicado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente.

La propuesta afecta a una superficie de 29.830 metros cuadrados y está concebida como una actuación de transformación urbanística para la obtención de suelo en el que localizar un equipamiento vinculado al anillo verde ciclista municipal.

Este equipamiento se pondrá en marcha en las parcelas ubicadas en la calle de Guadalajara número 25 y la carretera a la Cerámica de San Antonio número 3. De esta forma, se cambia el uso residencial de estas parcelas pendientes de desarrollar en este entorno por un uso dotacional de equipamiento público.

La conexión entre el anillo verde ciclista y el futuro Centro de la Movilidad Sostenible se configurará con una conexión peatonal a través de la zona verde existente. El aumento de las redes públicas que permitirá construir este equipamiento compensa el incremento de edificabilidad a materializar en la parcela del centro comercial situado en la avenida de los Andes número 50, que será de en torno a 8.300 metros cuadrados.

Además se posibilitala recuperación de la vía pecuaria Colada del Arroyo de Juanes o Vadillo, actualmente desaparecida físicamente en el tramo que cruza este ámbito.

La propuesta cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Planeamiento. Tras su aprobación provisional en el Pleno, este expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana será remitido a la consejería competente para que lo apruebe definitivamente conforme a la Ley regional del Suelo.