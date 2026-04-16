Luz verde al parque junto al cantón de Montecarmelo, con más de 1.600 árboles a lo largo de 6,3 hectáreas

Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Carabanchel, ha autorizado el contrato que permitirá la renaturalización de una parcela municipal en el entorno del Cementerio de Fuencarral, junto al futuro cantón de Montecarmelo, con más de 1.600 árboles y nuevas zonas estanciales y de ocio para la vecindad a lo largo de 6,3 hectáreas con una inversión prevista de 2,6 millones de euros, ha informado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Es una intervención que se suma a la que ya está ejecutando el Ayuntamiento de Madrid en el parque lineal del barrio, con un presupuesto de 1,3 millones. La nueva zona verde tendrá una superficie equivalente a la que ocupa el parque de la Quinta de la Fuente del Berro, ha detallado.

El proyecto contempla una primera intervención de acondicionamiento de este terreno, que durante muchos años fue un espacio de vertidos incontrolados de elementos contaminantes y de asentamientos ilegales. En esta primera fase, se llevarán a cabo las obras de urbanización necesarias para garantizar la accesibilidad y el uso del parque en condiciones de seguridad para los vecinos y asegurar también la protección de la parcela.

Las actuaciones previstas contemplan la adecuación del suelo, la construcción de caminos peatonales que garanticen el acceso a los distintos espacios de esparcimiento, de deporte y ocio, áreas infantiles y amplia zona para mascotas, que contará con un circuito zigzag, rueda de juegos y balancín.

Las obras contemplan la instalación de alumbrado, un carril bici cuyo entorno será renaturalizado y mobiliario urbano (bancos, fuentes y una docena de mesas de madera de picnic). La zona verde dispondrá de redes de drenaje y sistemas de riego para dar cobertura a las especies arbóreas y arbustivas que se plantarán. Se mejorará además la accesibilidad al mirador de Montecarmelo.

BOSQUE MEDITERRÁNEO

La nueva zona verde del barrio contará en total con más de 18.500 unidades vegetales con la plantación de 1.652 árboles (1.524 en el propio parque y 128 en el entorno del carril bici), entre ellos pinos, algarrobos, saúcos, almeces, cipreses, fresnos, manzanos, olivos, almendros, ciruelos, encinas y sauces llorones, que configurarán un bosque mediterráneo.

Se ha optado por especies aptas para el clima de la capital, en aras de garantizar el crecimiento sano y la supervivencia de las especies y de hacer un uso eficiente y correcto del agua. Además se plantarán miles de arbustos, plantas, vivaces y gramíneas.

Actualmente se está ejecutando la rehabilitación del parque lineal de Montecarmelo, que contempla la plantación de 128 nuevos árboles y 3.496 arbustos. En marzo de 2025 finalizaron dos actuaciones que supusieron la plantación de 5.350 árboles en distintos puntos del barrio con 1,4 millones de inversión.

CANTÓN CON VESTUARIOS

Inma Sanz ha destacado que el nuevo parque se construirá alrededor del futuro cantón de limpieza, que dará servicio a los barrios de Montecarmelo y Mirasierra. Las instalaciones que acogerán a los profesionales del servicio de limpieza viaria estarán protegidas por una pantalla vegetal.

Tendrán vestuarios para estos trabajadores, un almacén para los carritos y utensilios y oficinas para el personal administrativo. Se trata de unas instalaciones necesarias para "garantizar la dignidad en las condiciones de trabajo de los operarios responsables de la limpieza viaria de estos dos barrios y la correcta prestación de este servicio esencial".

En esta línea ha ido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha insistido en que la mejor manera de "desmontar los bulos, las falsedades y las mentiras que algunos han lanzado sobre el cantón de Montecarmelo será ver en qué consiste por el conjunto de los vecinos".

Tendrá "vestuarios para dignificar las condiciones de los trabajadores, con zonas administrativas, no va a estar el Selur, no va a haber tratamiento de residuos y no va a haber grandes camiones que estén todo el día circulando", ha reiterado Almeida.