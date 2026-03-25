Luz verde al proyecto de Ley de Caza y Pesca de la Comunidad con cotos mínimos y planes de control poblacional

Archivo - Dos cabras montesas en La Pedriza, a 27 de febrero de 2025, en Manzanares el Real, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MORATA DE TAJUÑA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Caza y Pesca, que busca reforzar la seguridad jurídica del sector y la protección del medio ambiente, con cotos mínimos y planes de control poblacional.

El texto será remitido ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria, con la previsión de que entre en vigor a lo largo de este mismo año, ha informado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde Morata de Tajuña, donde se ha celebrado esta reunión de manera extraordinaria.

"Esta es la primera ley para el sector en la historia de la Comunidad de Madrid. Va a impulsar al sector, va a servir de apoyo y control de la buena salud de los ecosistemas, del control poblacional, sus daños a la agricultura que, además, provocaba accidentes de tráfico o, por ejemplo, transmitía enfermedades a las ganaderías", ha explicado la dirigente regional.

Esta iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior introduce medidas concretas para modernizar el sector, mejorar la gestión de la fauna y reforzar la seguridad.

Entre ellas, la norma establece por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, independientemente de la modalidad, con la excepción de la caza menor, que podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica.

En materia de pesca, simplifica la regulación de las aguas, que quedarán reducidas a tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Además, pone especial atención en especies emblemáticas como la trucha en los ecosistemas fluviales, así como en otras de interés para los pescadores en embalses y tramos bajos de los ríos, como la carpa o el lucio.

Entre las principales novedades, crea los Planes de Control Poblacional, una herramienta dirigida especialmente a los ayuntamientos para gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo fuera de los periodos ordinarios de caza y prevenir daños en la agricultura.

Y, en materia de seguridad, amplía la distancia mínima respecto a núcleos de población de 100 a 150 metros, manteniendo el resto de las limitaciones vigentes.

DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR PARA SIMPLIFICAR TRÁMITES

Además, la futura ley apuesta por la modernización del sector mediante la implantación de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos, lo que permitirá simplificar trámites y mejorar el seguimiento de la actividad.

También se actualiza el régimen sancionador: las infracciones leves se castigarán con multas de entre 200 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 10.000; y las muy graves, entre 10.000 y 80.000 euros.

La elaboración de la norma ha contado con un amplio proceso de participación y ha sido sometida a numerosos informes técnicos y sectoriales, entre ellos, los relativos a impacto ambiental, cambio climático, salud pública, género, familia y coordinación normativa, entre otros.

De este modo, integra en un único marco legal los aspectos esenciales de la actividad cinegética y piscícola, que desempeñan un destacado papel como motores del desarrollo rural y en la lucha contra la despoblación.

En la Comunidad de Madrid, cerca del 69% del territorio --576.000 hectáreas-- está considerado terreno cinegético, con alrededor de 50.000 licencias de caza en vigor.

En el ámbito de la pesca, la región cuenta con alrededor de 46.000 licencias activas y 24 tramos regulados que suman casi 130 kilómetros, gestionados en parte en colaboración con entidades locales.