Mad Cool 2022 recibió en 5 días más de 310.000 visitas, un 36% internacionales, y 149 artistas

Florence and The Machine actúa en el Festival Mad Cool, 2022, en Valdebebas, a 10 de julio de 2022, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

La gran calidad de los conciertos y las buenas sensaciones del público se vieron empañados por los problemas de movilidad para volver a casa

El festival Mad Cool ha recibido en sus 5 días de duración más de 310.000 visitas en total, un 36% público internacional, mientras que 149 grupos y artistas han tocado en sus escenarios, según datos recopilados hoy por sus organizadores.

El festival ha estado liderado por las actuaciones Metallica, Florence + the Machine, Muse, The Killers, Imagine Dragons, Jack White, Placebo, Chvrches, Deftones, Sigrid, Incubus, Haim, Parcels, Kings of Leon, Noga Erez y La M.O.D.A., entre otros.

Tras las dos primeras jornadas marcadas por Metallica y The Killers, en el tercer día del festival, con 45 actuaciones, brillaron Muse, Incubus y alt-J seguidos de los grandes directos de Haim, Phoebe Bridgers, Jamie Cullum, Parcels, Zeal & Ardor, entre otros.

El directo de Muse fue una lección de saber hacer para deleite de todos sus fans, con fuego e himnos muy coreables. Por otro lado, Incubus, Alt-J, Haim y CL fueron los encargados de darlo todo con el público en el 'Stage Madrid is life', otro de los escenarios principales del recinto, perfecto para que grupos de este calibre puedan explotar al máximo cada concierto.

En el escenario llamado 'Region of Madrid' se subieron los grupos Parcels, Phoebe Bridgers, Jamie Cullum y Zeal & Ardor. Rocío Saiz, Higher Power, Aviva, Scarypoolparty y Los Invaders pudieron hacer disfrutar al público subidos sobre el Stage 5, por donde pasaron en ediciones anteriores nombres como Michael Kiwanuka, El Guincho o Morgan.

JORNADA DEL SÁBADO

En la jornada del sábado, con 70.000 personas y 'sold out', brillaron Florence + The Machine, Kings of Leon o Pixies, y otros artistas de la talla de Guitarricadelafuente, Editors, Local Natives, Leon Bridges, Zara Larsson, Royal Blood o Noga Erez.

Florence + the Machine y su hipnótico directo donde la energía se sentía a flor de piel. Junto a ella, compartieron escenario los legendarios Pixies y el aclamado Guitarricadelafuente, siendo los protagonistas del 'Stage Mad Cool'.

Desde Tennessee, los más que conocidos Kings of Leon hicieron que sus himnos coreables se escuchasen desde cualquier parte del recinto, siendo otros de los grandes protagonistas de la noche. Sobre el escenario 'Madrid is Life' los asistentes también disfrutaron de las actuaciones de Local Natives, el groove de Leon Bridges y de los beats descomunales de Royal Blood.

Aleesha, Irenegarry, Supercremalleras y The Sherlocks hicieron disfrutar al público subidos sobre el escenario 5 'Vibra Mahou'. Irenegarry, ganadora de Mad Cool Talent 2021 tuvo la oportunidad de debutar en Mad Cool, con la que se espera que sea la primera de muchas otras actuaciones.

JORNADA DEL DOMINGO

La última jornada del festival, el menos concurrido con 32.000 personas y con 19 actuaciones de artistas nacionales e internacionales, estuvo protagonizada por Jack White, Nathy Peluso, Sam Fender, La M.O.D.A., y Two Door Cinema Club acompañados de artistas como Princess Nokia, Tones and I, Cala Vento, Blood Red Shoes, St. Woods o Goa entre otros.

Las letras rebeldes de Natos y Waor se subieron al 'Stage Mad Cool', el escenario principal del festival. Sobre él, se pudo disfrutar del estilo made in UK de Sam Fender, además de la actuación de la mezcla de jazz alternativo y el hip-hop de Peach Tree Rascals.

La estadounidense Princess Nokia fue la primera en actuar sobre el 'Stage Madrid is life', siendo su estilo R&B la opción perfecta para las primeras horas de la tarde. Ni el sol ni las altas temperaturas impidieron que los asistentes disfrutasen del show. A ella le siguió la inimitable Nathy Peluso, con un show donde indiscutiblemente bailar a ritmo de salsa jazzera. Jack White fue el encargado allí de cerrar la noche, con parte del repertorio de sus dos últimos discos publicados este año.

La M.O.D.A, Two Door Cinema Club, Tones and I, Cala Vento y Blood Red Shoes hicieron disfrutar al público subidos sobre el escenario 4, que se quedó pequeño para la ocasión. Por su parte, Leïti Sene, St Woods, Orslok y Familia Alzada tocaron en el escenaro, mientras que el sexto estuvo liderado por Goa, Hope Tale y Tinashe.

BALANCE

Los organizadores del festival han hecho hoy balance y señalan que Mad Cool se ha convertido en su quinto aniversario "en un referente musical y cultural tanto para Madrid como para España, atrayendo a público nacional e internacional y protagonizando uno de los festivales más reconocidos del momento gracias a su apuesta y mix entre grupos consolidados, talento emergente, grupos locales".

Además de la cantidad de público y calidad de los grupos musicales, han destacado la labor de las asociaciones Aspacia y Apoyo Positivo que han liderado el punto violeta y punto arcoíris, los puntos de apoyo para todas las personas que necesiten información y/o ayuda profesional relacionada materias de violencia de género y LGTBIQ+.

Los promotores han querido agradecer "la ilusión desmedida vivida" estos cinco días. "Gracias a vuestro interés, amor, paciencia y ganas, la quinta edición del festival ha sido todo un éxito. Gracias a todos los artistas por la confianza y dedicación depositada en nosotros y por escoger los escenarios del festival como espacio para disfrutar de su música", han manifestado en una nota de prensa.

También han destacado la entrega del público y han agradecido el apoyo del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, a sus patrocidores y a todos los que han hecho que Mad Cool "se haya podido llevar a cabo exitosamente y sin ningún contratiempo".

"Después de dos años sin poder celebrar el festival juntos y de trabajar incansablemente a pesar de las adversidades, hemos conseguido que esta edición haya vuelto por todo lo alto. Seguiremos al pie del cañón para hacer que los próximos años sean inolvidables", han prometido desde la organización.

Una de los puntos a mejorar será, sin duda, la movilidad, tras las largas demoras que tuvieron que sufrir la mayoría de los asistentes para volver a sus viviendas de madrugada. En cuanto al transporte público, los autobuses lanzadera desde el festival, situado en Valdebebas, hasta Plaza de Castilla, fueron suficientes, pero al llegar a este destino muchos de ellos reprodujeron el problema de falta de transporte para continuar.

Y es que los 'búhos' o autobuses nocturnos no aumentaron su frecuencia y el Cercanías, medio muy utilizado para acudir al evento, no amplió horarios y estuvo cerrado toda la noche. El Metro, a 15-20 minutos andando desde el festival, sí aumentó horarios por la ocasión pero solo en la línea 8 hasta Nuevos Ministerios, punto donde volvieron a acumularse personas en busca de cualquier medio para volver a casa. Además, el viernes un fallo técnico obligó a cientos de pasajeros a permanecer en los trenes más de media hora en medio del calor y aglomeración.

Los que optaron por el VTC, tampoco tuvieron mucha suerte. Pese a contar con un lugar privilegiado de acceso al festival para Uber, no hubo coches suficientes y muchos usuarios se quejaron de precios abusivos por carrera. Los taxis denunciaron dificultades en el acceso por vías cerradas. Tampoco hubo vehículos para tantos, habida cuanta de que el festival coincidía este año con las fiestas del Orgullo. En cuanto al vehículo privado, el problema era la falta de aparcamiento.

El año que viene, Mad Cool abandonará Valdebebas para instalarse en el distrito de Villaverde, junto al polígono El Gato y la Factoría Industrial de Villaverde, en una zona conocida como Los Aguados y Los Llanos, que requerirá un proceso de transformación urbana "porque son suelos aún sin desarrollar", informó al semana pasada la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.