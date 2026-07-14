Madarcos estrena Consultorio Local de Atención Primaria para atender a sus 57 vecinos

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, visita el nuevo Consultorio Local de Madarcos - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo dispositivo de Atención Primaria en Madarcos, el más pequeño de la región, ubicado en la Sierra Norte, para dar servicio a los 57 vecinos de la zona.

En concreto, el nuevo Consultorio Local dará servicio los martes, en horario de 10.00 a 14.00 horas, y dispone de una consulta de Medicina y Enfermería y una oficina de Trabajador Social, según ha explicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante una visita al municipio.

En declaraciones durante el acto, Matute ha recalcado que este nuevo dispositivo de Atención Primaria "no habría sido posible sin la cesión del edificio por parte del Ayuntamiento" y ha agradecido al Consistorio "por haber hecho todo lo posible para que este consultorio sea una realidad".

Este dispositivo sanitario ha contado con un presupuesto de cerca de 26.000 euros del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26, del total de los 1,26 millones que tiene asignada esta localidad del norte.

Está integrado en la red de consultorios locales de la Sierra Norte, que busca reforzar el modelo asistencial que la Comunidad de Madrid presta en esta área, al igual que en otras zonas de la región.

Estas infraestructuras permiten que médicos y profesionales de enfermería se desplacen de forma periódica a los municipios de menor tamaño, acercando la atención sanitaria a los vecinos, favoreciendo el seguimiento y la asistencia a pacientes crónicos y facilitando el acceso a los servicios de salud de las personas mayores o con dificultades de movilidad.

La cobertura sanitaria en esta zona de la región se verá reforzada con el futuro Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional Sierra Norte, actualmente en construcción en Lozoyuela, así como con la ampliación y modernización del Centro de Salud de El Molar.

HOMENAJE A LA COMADRONA DE MADARCOS

Tras visitar el nuevo dispositivo de Atención Primaria, la consejera ha participado el homenaje que el Consistorio de Madarcos ha rendido a Catalina Moreno, una vecina de la localidad, fallecida en 1994 y que fue la comadrona del pueblo durante buena parte del siglo XX.

Para Matute, se trata de "un merecido reconocimiento a una mujer valiente que, pese a haber tenido seis hijos, dio los mejores años de su vida a una de las tareas más nobles que existen: ayudar a traer nuevas vidas al mundo". "Lo hizo con una valentía poco habitual, llegando incluso a atender los nacimientos de sus nietos", ha finalizado.