Madarcos es el municipio madrileño más pequeño, Arroyomolinos, el más joven y Patones tiene la mayor tasa de mujeres

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Madarcos se mantiene como el municipio más pequeño de la Comunidad de Madrid con 69 habitantes, mientras que Patones es la localidad con mayor tasa de mujeres, con un promedio de seis mujeres por cada cinco hombres, y Arroyomolinos es el municipio con menor edad media en 2025 de toda la Comunidad de Madrid (36 años).

Así consta en el informe de análisis demográfico de la Comunidad de Madrid de 2025, que dio a conocer esta semana el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, donde destacó especialmente que la Comunidad de Madrid alcanzó los 7,1 millones de habitantes (7.137.031), lo que representa un incremento del casi 2% respecto a 2024 y se traduce en 135.316 nuevos residentes.

A nivel municipal, según los datos que han recopilado del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la Sierra Norte (compuesta de 44 pueblos), seis municipios tienen menos de 100 vecinos, destacando Robregordo como el que presenta el mayor crecimiento proporcional de habitantes en el último año, pasando de 73 residentes en 2024 a 79 en 2025. En esta misma zona, Prádena del Rincón sobresale por su mayor proporción de población infantil de 0 a 4 años.

Las zonas sudeste y sudoeste han seguido trayectorias similares en los últimos cinco años, creciendo ambas por encima del +14%. Arroyomolinos es el municipio con menor edad media en 2025 de toda la Comunidad de Madrid (36,24 años) y también el que presenta un mayor número de población menor de 15 años.

También resalta Pozuelo del Rey por haber cuadruplicado su población en los últimos 20 años y Carabaña, por ser el municipio de menos de 5.000 habitantes que más personas ha empadronado en el sudeste desde 2019. Por su parte, en el sudoeste, destacan Arroyomolinos y Navalcarnero por abarcar el pasado año el 40% de los nacimientos de la zona, mientras que en el caso de Aldea del Fresno y Santa María de la Alameda, ambos dos sobresalen por crecer un 23% y un 26% desde el año pasado, respectivamente.

En la actualidad, la región cuenta con 142 municipios por debajo del umbral de los 20.000 habitantes, abarcando el 67,3% del territorio y albergando, únicamente, al 8,8% de la población total (628.545 en 2025). No obstante, desde 2019 han experimentado un importante crecimiento poblacional del +11,22% frente al +3,61% del resto de España.

Esta franja contaba en 2005 con 151 municipios, sin embargo, el crecimiento de varios de ellos ha hecho disminuir esta cifra en la actualidad. Es el caso de Algete, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Humanes de Madrid, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, San Martín de la Vega, Torrelodones o Villanueva de la Cañada.

Si se observa la franja de población de menos de 2.500 habitantes, la componen 70 pueblos, abarcando el 28% del territorio y representando únicamente al 1% de la población total con casi 64.400 censados. En los últimos cinco años, tiene un aumento muy por encima del resto de España con un +15,77%. Esto supone un ritmo de crecimiento 14 veces mayor que los municipios de esta población a nivel nacional (+1,13%). Desde 2019, tres municipios superan por primera vez este umbral: Chapinería (2.705 habitantes), Fresno de Torote (2.561) y Venturada (2.622).

PESO DE MADRID CAPITAL

A nivel de la capital, el consejero puso el foco en que hace dos décadas la población en la ciudad de Madrid representaba el 53% del conjunto de la capital y, según las previsiones, se espera que en seis años represente el 44%. "Va a seguir creciendo, pero lógicamente lo van a hacer con más intensidad el resto de municipios que no son la capital", indicó.

Tal y como explicó, esto no quiere decir que la capital no esté creciendo ni que no lo vaya a seguir haciendo en estos años, si bien son cada vez más los ciudadanos que están eligiendo el área metropolitana o los municipios más pequeños debido también al aumento del precio de la vivienda, aunque el consejero consideró que se trata de un asunto que es "multifactorial y no responde solamente a un hecho".

Así, aseveró que desde la Comunidad de Madrid se están tratando de impulsar los desarrollos urbanísticos, además de subrayar la mejora de las infraestructuras y las dotaciones que sean "capaces de absorber" también ese millón de habitantes más que se espera en 15 años.

"La mejora de la conectividad, en las infraestructuras del transporte y la mejora de los servicios públicos y las dotaciones hace que cada vez más personas puedan decidir y puedan ver atractivo vivir en otro municipio que no sea la capital, que no sea la ciudad de Madrid. Nosotros lo que hacemos es tratar de dar los medios para que sea una decisión del propio ciudadano", explicó García Martín.