La madre de Esther, asesinada Torrejón: "Le dijo que la iba a matar un día"

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La madre de Esther, la joven de 20 años que falleció el 20 de agosto de 2022 calcinada en un incendio en una nave okupada de Torrejón, ha relatado en el juicio los presuntos malos tratos que sufría su hija a manos de su pareja y principal acusado con amenazas de que la iba a matar un día.

El juicio por este crimen se ha retomado en la Audiencia Provincial de Madrid este lunes con la declaración de varios testigos, entre ellos la madre de la víctima, la exnovia de uno de los acusados y varias amigas de la fallecida.

Los acusados afrontan una petición de pena de 60 y 55 años de cárcel por dos delitos de asesinato y otro de incendio. En el caso de la pareja de la víctima, se reclama que se le apliquen las agravantes de parentesco y discriminación por razón de género.

La Comunidad de Madrid está personada en el procedimiento como acusación popular. Esta parte solicita para los tres procesados una condena de prisión permanente revisable al tratarse de un crimen machista.

Visiblemente nerviosa y afectada, la madre de la joven ha narrado lo sucedido el día de los hechos y cómo Said se le acercó y le confirmó que su hija estaba durmiendo dentro de la nave en el momento que se estaba produciendo el incendio.

Según su relato, mantenían una relación "bastante tormentosa", con "agresiones verbales y físicas", indicando que presenció episodios violentos con agresiones.

La hermana de la víctima ha narrado igualmente la mala relación que mantenía Esther con Said con momentos de peleas graves con golpes que la llevaban a ella al hospital. Una vez la llamó para pedirle ayuda, teniendo que llamar a la Policía.

También ha comparecido la expareja de otro de los acusados, quien ha señalado que éste le confesó el crimen y la amenazó con que le iba a hacer lo mismo.

Una amiga de la víctima ha declarado que la joven le contaba que el acusado la maltrataba, la insultaba y la sometía a agresiones graves, como arrojarla por unas escaleras, lo que le provocó una lesión por la que tuvo que llevar una escayola. "Quiso terminar la relación, pero nunca le dejaba", ha señalado

INCENDIO EN UNA NAVE OKUPADA

Según el fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 20 de agosto de 2022, cuando los acusados habrían provocado deliberadamente un incendio en el interior de la nave, donde se encontraban una mujer y un hombre que mantenían una relación sentimental.

Ambos fallecieron por asfixia a causa de la inhalación de gases tóxicos generados por la combustión. El principal acusado convivía desde hacía al menos dos años con una de las víctimas en el inmueble ocupado.

La Fiscalía sostiene que durante la relación existieron episodios de violencia, amenazas de muerte y un comportamiento descrito como machista y posesivo. Tras conocer que la mujer había iniciado una nueva relación, el acusado habría manifestado reiteradamente su intención de matarla.

Según el Ministerio Público, los tres procesados actuaron de forma concertada para provocar el fuego con la intención de acabar con la vida de ambas personas o siendo conscientes de que ese resultado podía producirse.

CONSECUENCIAS DEL INCENDIO

La virulencia del fuego obligó a acordonar la zona, evacuar una nave colindante y retirar vehículos cercanos para evitar daños personales. El inmueble afectado sufrió desperfectos valorados en 18.200 euros, reclamados por sus propietarios, entre ellos la empresa Nero Quality Consulting, S.L..

Además, varios vehículos estacionados en la calle resultaron dañados durante las labores de extinción, aunque sus propietarios no han reclamado al haberse hecho cargo las aseguradoras.

El principal acusado permanece en prisión provisional desde septiembre de 2022, medida que fue prorrogada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz en 2024.

El Ministerio Público también reclama indemnizaciones por daños morales a los familiares de las víctimas --100.000 euros para cada progenitor y 30.000 para cada hermano--, así como compensaciones económicas por los daños materiales en la nave industrial.