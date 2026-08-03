Madrid abrirá dos centros de día de atención social y psicológica para jóvenes en situación de máxima vulnerabilidad

Imagen de archivo jóvenes realizando actividades en espacio del Ayuntamiento de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha dos centros de día para atención a jóvenes en situación de máxima vulnerabilidad, que les proporcionarán acompañamiento socioeducativo y psicológico.

Su puesta en marcha permitirá al Consistorio ofrecer "un espacio de referencia a estos jóvenes que no tienen red de apoyo, facilitando la intervención social con ellos, el acceso a un empleo y la derivación a recursos de alojamiento estables o a otros sistemas de protección si fuera necesario, con el objetivo de evitar situaciones de exclusión social severa y potenciar su autonomía".

Así, según ha desgranado el Ayuntamiento en un comunicado, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad realizará una inversión plurianual de 3,4 millones de euros para la gestión de estos recursos.

Cada centro de día podrá atender a 60 personas de forma simultánea, aunque tendrá capacidad para asistir a 150 personas diarias, ya que se trata de un recurso de tránsito y no residencial. Ambos equipamientos estarán operativos en horario de 9 a 20 horas los 365 días del año.

En concreto, estos recursos se dirigen a jóvenes de entre 18 y 30 años, con especial atención a personas migrantes, que no cuenten con referentes familiares cercanos y que atraviesen circunstancias de máxima vulnerabilidad. La actuación preventiva y especializada que ofrecerán ambos centros favorecerá la contención de procesos de mayor deterioro, minimizando el riesgo de desarrollar problemas de salud mental, de adicciones y de cronificación de su situación de exclusión.

INTERVENCIÓN SOCIAL INDIVIDUALIZADA

Con cada usuario se llevará a cabo una intervención social individualizada, comenzando con un servicio de primera acogida que facilite la vinculación y adaptación. A partir de ahí, se desarrollarán actuaciones de acompañamiento social, orientación y asesoramiento y se realizará una atención socioeducativa, abordando su participación en la comunidad y la promoción de su autonomía.

Además, se pondrá a disposición de los jóvenes atención psicológica, con acciones individualizadas y también grupales, de carácter preventivo y terapéutico, que permitan abordar problemáticas como el duelo migratorio o posibles barreras a su adaptación, como el desconocimiento de la lengua o las diferencias culturales.

En paralelo, se trabajará con los usuarios en el área sociolaboral, con itinerarios de inserción personalizados en los que se apoyará en la adquisición de habilidades que mejoren su empleabilidad y que impulsen su incorporación al mercado de trabajo.

Para poder desarrollar esta intervención multidisciplinar, en cada centro de día trabajarán 12 profesionales, con perfil de trabajador social, psicólogo, educador social, asesor jurídico, técnico de acogida, auxiliar de servicios sociales y coordinador. Además, ambos recursos contarán con un referente de apoyo que acompañará a los usuarios en los procesos de intervención. Asimismo, los centros estarán coordinados con otros recursos municipales, como los centros de servicios sociales y los Equipos de Calle, y también con entidades sociales.

En paralelo, el Ayuntamiento de Madrid dispone de otros recursos específicos de atención a jóvenes en situación de exclusión social. Entre ellos, destaca el programa 'A Tiempo', que proporciona atención social y alojamiento a jóvenes sin hogar de entre 18 y 30 años y que también potencia que puedan alcanzar una vida autónoma mediante actuaciones de inclusión formativa y de acceso al empleo.