Madrid activa un proyecto vía satélite para mantener las comunicaciones en la región durante los incendios

El humo de un fuego cercano sobrevuela una antena de la NASA, a 24 de julio de 2026, en Robledo de Chavela, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel López-Valverde, ha anunciado este domingo que se ha puesto en marcha un proyecto vía satelital que está permitiendo mantener activas las comunicaciones en toda la región a pesar de los incendios que están afectando a la sierra oeste madrileña.

Así lo ha explicado en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, en las que ha señalado que se trata de un "proyecto pionero en Europa" llevado a cabo conjuntamente con dos operadoras ante la imposibilidad de que los técnicos puedan acceder a las zonas donde el cableado de fibra óptica se encuentra quemado.

"Lógicamente, a medida que vayan pudiendo entrar los técnicos en las diferentes zonas, todas las fibras que han sido quemadas se podrán volver a restaurar, así como el resto de la comunicación. Pero tenemos comunicación en toda la Comunidad", ha añadido.

Asimismo, el consejero ha afirmado que la Televisión Digital Terrestre (TDT) continúa activa "en todas las regiones", permitiendo que los ciudadanos puedan ver la información de los centros de mando, "tanto de los cuerpos de emergencias como de protección, así como también de las Fuerzas de Seguridad del Estado".

ALTERNANCIA DE OPERADORAS Y AMPLIFICADORES

Además, López-Valverde ha detallado que la Comunidad está operando con tres compañías diferentes, permitiendo que si una de ellas falla las otras dos mantengan el servicio. Del mismo modo, se han instalado amplificadores de señal en zonas afectadas, como Brunete y San Martín de Valdeiglesias.

En este sentido, aunque ha reconocido que la cobertura "no da tantos servicios" como cuando funciona con normalidad, el consejero ha defendido que "lo importante" es que mediante un método u otro existe la suficiente cobertura "para que todo el mundo pueda acceder y comunicarse".

"Es un gran trabajo que está haciendo, que es un trabajo que no se ve, pero la comunicación es fundamental para poder hablar entre nosotros y lógicamente atender a las propias alertas que están llegando", ha manifestado.