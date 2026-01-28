Madrid se afianza como gran plató internacional tras acoger 71 rodajes de películas a lo largo de 2025

Rodaje en Madrid de una nueva temporada de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon' (AMC). Foto: Jorge Alvariño - AYUNTAMIENTO DE MADRID

La ciudad de Madrid se mantiene en 2025 como uno de los principales centros de producción audiovisual tras acoger en 2025 al menos 71 películas, 52 series --50 de ficción y dos docuseries-- y más de 410 anuncios publicitarios, según los datos de Madrid Film Office.

En un comunicado, en Ayuntamiento de Madrid ha destacado que la cifra de largometrajes de ficción supone un nuevo máximo histórico y supera las 47 películas rodadas en 2022, hasta ahora el mejor registro desde la creación de la oficina.

Para la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, la industria audiovisual es relevante para la ciudad "por su impacto económico y su capacidad de generar empleo" y por el hecho de que "cada rodaje refuerza la imagen de Madrid como una ciudad atractiva y con un enorme talento profesional y creativo".

Entre los títulos rodados en la ciudad figuran producciones internacionales como la estadounidense 'Day Drinker', de Marc Webb, protagonizada por Penélope Cruz y Johnny Depp; la secuela del thriller británico 'The Postcard Killer', dirigida por Renny Harlin; o la canadiense 'Journey to You', de Terry Ingram. También regresaron a Madrid cineastas como Pedro Almodóvar, con 'Amarga Navidad', y Los Javis, con 'La bola negra', adaptación de una obra inacabada de Federico García Lorca.

Al menos 11 de las películas que escogieron Madrid como escenario fueron coproducciones internacionales. La colaboración con Latinoamérica se mantuvo con títulos coproducidos con México, República Dominicana y Perú, mientras que en el ámbito europeo destacaron proyectos junto a Francia, Bélgica y Portugal. A estos se suman numerosas producciones nacionales de directores y directoras como Cesc Gay, Paco León, Daniel Sánchez Arévalo, Gracia Querejeta, Santiago Segura, Álex de la Iglesia o Daniel Calparsoro, entre otros.

Madrid reforzó asimismo su posición como enclave destacado para la producción de series, con una amplia presencia de proyectos internacionales y nacionales. La ciudad acogió, entre otros, el rodaje de una nueva temporada de la serie estadounidense 'The Walking Dead: Daryl Dixon' y producciones españolas para plataformas como Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Atresmedia, Mediaset y RTVE.

MÁS DE 11.000 SOLICITUDES DE RODAJES

El Ayuntamiento de Madrid tramitó en 2025 un total de 11.001 solicitudes de rodaje en la vía pública a través del Negociado de Autorizaciones de Rodajes. En total, se desarrollaron más de 1.025 proyectos con permisos de ocupación de espacio público, a los que se suman los rodajes de menor envergadura realizados mediante permisos de acto comunicado, que representan en torno al 66% del total de solicitudes.

Durante el año, Madrid Film Office ofreció más de 4.115 asistencias específicas, lo que supone un incremento de casi un 7% respecto a 2024, y apoyó a más de 537 proyectos, de los cuales 53 fueron internacionales y 484 nacionales. Estas asistencias incluyeron búsqueda de localizaciones, orientación en la gestión de permisos y labores de coordinación y mediación entre organismos públicos y privados.

El análisis del impacto socioeconómico del sector audiovisual constituye una de las líneas estratégicas de la oficina. Así, en 2025, Madrid Film Office impulsó junto a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) el proyecto 'Economía de la industria audiovisual: dimensión e impacto de los rodajes en Madrid', destinado a desarrollar un modelo que determine el impacto socioeconómico de largometrajes y series rodados en la ciudad entre 2021 y 2024.

La oficina municipal continuó también su apuesta por el turismo de pantalla, con iniciativas como el folleto 'Imágenes sonoras de Madrid', el programa de paseos de verano 'Madrid desde la pantalla' y la coproducción de un documental creativo a partir de imágenes de películas rodadas en la ciudad, cuya presentación está prevista para 2026. Además, 13 largometrajes rodados en Madrid fueron beneficiarios de las ayudas al audiovisual impulsadas por el Ayuntamiento.

En el ámbito de la promoción y el apoyo al sector, Madrid Film Office participó en 16 festivales, mercados y foros nacionales e internacionales en 2025, entre ellos el European Film Market de Berlín, el Marché du Film de Cannes y Focus London. A nivel nacional, estuvo presente en el Festival de Málaga, el Shooting Locations Marketplace de Valladolid y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Asimismo, la oficina organizó o patrocinó 15 eventos desarrollados en la ciudad para fomentar el desarrollo creativo y empresarial del sector, entre los que destacan los Premios Platino, el foro Iberseries & Platino Industria, ECAM Forum, Notodofilmfest y diversos encuentros profesionales y formativos. Todo ello refuerza el papel de Madrid Film Office como agente clave en la consolidación de Madrid como uno de los grandes polos audiovisuales de Europa.