Madrid ampliará JOBO hasta los 30 años para acceder gratuitamente a la programación de los espacios municipales

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MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ampliará hasta los 30 años la edad máxima para acceder al programa JOBO, el bono joven cultural municipal que permite disfrutar gratuitamente de la programación de siete espacios culturales municipales.

La medida entrará en vigor en la próxima temporada 2026-2027 y permitirá que un mayor número de jóvenes pueda beneficiarse de esta iniciativa impulsada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte para acercar la cultura a las nuevas generaciones, ha informado el Consistorio en un comunicado.

"Ampliar JOBO hasta los 30 años significa acompañar durante más tiempo a una generación que ya ha incorporado el teatro, la danza, el cine o la música en directo como parte de su forma de vivir la ciudad", ha subrayado la delegada, Marta Rivera de la Cruz.

Con esta ampliación en la edad, el Ayuntamiento refuerza una iniciativa que busca facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura, consolidar nuevos públicos para los equipamientos municipales y favorecer el descubrimiento de nuevas disciplinas artísticas entre las generaciones más jóvenes. Además, el sistema de reserva de entradas se ha optimizado con el ánimo de prevenir el absentismo en las entradas reservadas a través de JOBO y facilitar su máximo aprovechamiento

Desde su puesta en marcha, el bono cultural ha facilitado más de 300.000 entradas, consolidándose como una de las principales herramientas del Ayuntamiento para favorecer el acceso de los jóvenes a la oferta cultural municipal y fomentar la creación de nuevos públicos.

SIETE ESPACIOS CULTURALES MUNICIPALES

Los usuarios de JOBO pueden acceder de forma gratuita, de lunes a viernes, a la programación propia de Nave 10 Matadero, Teatro Español, Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, Teatro Circo Price, Cineteca Madrid y Centro Danza Matadero.

Cada usuario puede obtener una entrada por espectáculo y asistir a un evento al día, siempre dentro de las actividades incluidas en el programa y hasta completar el cupo reservado para JOBO.

El bono puede solicitarse de forma sencilla a través de la plataforma de venta de entradas de Madrid Destino y de forma presencial en el Centro de Turismo de la plaza Mayor. Una vez validado el registro, los usuarios pueden acceder con su cuenta personal para descargar gratuitamente las entradas disponibles para la programación adherida al programa. Las entradas pueden reservarse desde diez días antes de la celebración de cada espectáculo y son personales e intransferibles.