Madrid aprueba la Junta de Compensación de Campamento y apremia a Vivienda: "Tienen que ponerse las pilas"

Archivo - La vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves la constitución de la Junta de Compensación de las antiguas instalaciones militares de Campamento, donde se prevé construir 10.700 viviendas, y ha apremiado al Ministerio de Vivienda para dar "la máxima agilidad" a la urbanización de los terrenos.

"Tendrán que ponerse las pilas para que esto pueda ser una realidad lo antes posible", ha trasladado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sanz ha defendido que el Consistorio ha realizado "un esfuerzo extraordinario" para acelerar los procedimientos y ha recalcado que los plazos para ejecutar la operación ya no están en manos del Gobierno municipal.

"El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido con sus deberes, que era agilizar al máximo todo lo que tiene que ver con esta operación, pero nosotros no somos los promotores y, por tanto, el calendario no está en nuestra mano. Ahora depende de ellos", ha subrayado.

La vicealcaldesa ha insistido en que será Casa 47 quien deberá acometer los procesos de urbanización y la construcción de las viviendas. "Nosotros lo que queremos es que estén cuanto antes", ha añadido, para luego resaltar que el Ayuntamiento "ha cumplido con nota".

10.700 VIVIENDAS, 7.000 PROTEGIDAS

El Área de Planeamiento Específico 'Instalaciones Militares Campamento', situado en el distrito de Latina, ocupa una superficie total de 2.110.206 metros cuadrados y se desarrollará mediante una única unidad de ejecución por el sistema de compensación.

La ordenación contempla la construcción de 10.700 viviendas, de las cuales el 65%, un total de 7.000, contará con algún régimen de protección pública. Las otras 3.700 serán viviendas libres.

Dentro de la oferta protegida, 3.800 inmuebles se destinarán a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL); 2.100 serán Viviendas con Protección Pública Básica (VPPB), y otros 1.100 se ofrecerán en régimen de alquiler.

El ámbito dispone de una edificabilidad total de 1.287.382 metros cuadrados, repartida entre usos residenciales, comerciales y de oficinas. La mayor parte, 1.134.994 metros cuadrados, se destinará a vivienda.

De esa superficie residencial, 456.520 metros cuadrados corresponden a vivienda libre y 678.474 metros cuadrados tendrán algún tipo de protección. En concreto, se reservan 418.430 metros cuadrados para VPPL y 260.044 para VPPB.

La ordenación también incorpora 93.340 metros cuadrados de edificabilidad comercial y otros 59.048 destinados a oficinas.

Las antiguas instalaciones militares se encuentran en el extremo suroeste del casco urbano de Madrid y tienen el paseo de Extremadura como eje longitudinal. El suelo está clasificado como urbano no consolidado.

Sanz ha sostenido que el desarrollo permitirá continuar con la liberación de suelo necesaria para levantar nuevas viviendas en la capital. "Nunca jamás ha habido en nuestra ciudad, y probablemente en ninguna ciudad de Europa, una liberación de suelo" de estas características, ha afirmado.

UNA OPERACIÓN PROYECTADA DESDE 1997

Los terrenos fueron incluidos inicialmente en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 como Área de Planeamiento Remitido 10.02. Su ordenación fue desarrollada posteriormente y recibió la aprobación definitiva del Pleno municipal en marzo de 2009.

Después de las resoluciones judiciales que afectaron a varios ámbitos del Plan General, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en 2013 la revisión parcial del Plan de 1985 y la modificación del de 1997.

La nueva ordenación clasificó los terrenos como Área de Planeamiento Específico 10.23 RP 'Instalaciones Militares Campamento' y estableció su gestión mediante el sistema de compensación.

El Pleno municipal estimó en septiembre de 2024 la iniciativa para gestionar urbanísticamente el ámbito, presentada por la Entidad Pública Empresarial de Suelo SEPES como propietaria de más del 50% de su superficie.

Posteriormente, en junio de 2025, la Junta de Gobierno aprobó el proyecto de Estatutos y Bases de Actuación para constituir la Junta de Compensación. La escritura de constitución se otorgó el pasado 16 de abril e incorporó la identificación de los propietarios, las fincas y sus datos registrales, además de la designación de los órganos de gobierno.