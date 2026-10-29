Madrid se blinda ante Halloween con 1.700 agentes y en coordinación con Policía Nacional por llamadas a actos vandálicos

La portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid blinda la ciudad ante la celebración de Halloween con 1.700 agentes durante las jornadas festivas y en coordinación con la Policía Nacional de cara a los llamamientos a posibles actos vandálicos que se pudieran producir el viernes y el sábado.

"Hay algunas noticias que dicen que pueden haberse cancelado esos llamamientos, pero evidentemente no podemos tener la certeza de que eso así ocurra", ha informado la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El dispositivo reforzará con 920 policías municipales la vigilancia de todos los cementerios de la capital para garantizar tanto la movilidad en sus entornos, los accesos, la seguridad entre los asistentes e impedir impedir la venta ambulante ilegal en los alrededores. En el caso de los dos grandes cementerios municipales, la Almudena y Carabanchel, se emplearán drones.