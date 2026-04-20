Madrid celebra el Día del Libro con una semana repleta de actividades literarias, ferias y lectura en los distritos

Foto de archivo del Día del Libro en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha organizado una amplia y detallada programación cultural con motivo del Día del Libro (23 de abril), que se desarrollará durante toda la semana en bibliotecas, centros culturales, museos y espacios al aire libre de la ciudad, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

La agenda, según comparte el Consistorio en un comunicado, ha arrancado este mismo lunes con varias propuestas concentradas en la Biblioteca Pública Municipal Miguel Delibes, donde a las 18 horas se acogerá simultáneamente un cuentacuentos en inglés titulado 'Why monkeys live in tree' y un taller de estilo literario. La jornada se completa a las 19 horas en la Biblioteca Eugenio Trías con el recital 'Café Johanes', que combina poesía y música en directo.

El martes, la actividad continúa desde las 10 horas en la Biblioteca Miguel Delibes con un club de lectura fácil junto a la Asociación ADEMO, mientras que a las 17 horas se desarrolla un taller de memoria y a las 18.30 horas una sesión de escritura creativa.

A las 18 horas, la Biblioteca José Saramago acoge la presentación del cuento 'El pequeño mundo de Manuel', seguida de un taller infantil, mientras que el Centro Cultural Emilia Pardo Bazán programa a las 11.30 horas la actividad 'Leemos con Emilia'. Por la tarde, a las 19 horas, la Biblioteca Eugenio Trías concentra dos citas: la conferencia 'Literatura sin fronteras' y la presentación del libro 'Tu camino hacia la salud'.

El miércoles, la jornada comienza a las 10.30 horas en la Biblioteca Miguel Delibes con la narración del cuento 'Pequeño Conejo blanco', acompañada de manualidades. Ese mismo día se inaugura la II Feria del Libro de Fuencarral-El Pardo con el cuentacuentos 'El baúl de los cuentos perdidos', mientras que a las 18 horas se desarrollan de forma paralela el cuentacuentos 'La reina de los colores' en la Biblioteca Miguel Delibes y la actividad literaria 'Volando' en la Biblioteca Benito Pérez Galdós

A las 19 horas, la Biblioteca Eugenio Trías acoge el encuentro 'La mujer, ayer y hoy en la literatura española'. Entre el 22 y el 24 de abril, la Biblioteca David Gistau impulsa además la iniciativa 'Libros al patio'.

LOS ACTOS SE CONCENTRARÁN EL JUEVES, DÍA DEL LIBRO

El 23 de abril, Día del Libro, concentrará el grueso de la programación con actividades desde la mañana. Entre las 10.30 y las 12 horas, el Paseo de la Chopera acoge la lectura pública de 'El Quijote' dentro de la Feria del Libro de Arganzuela.

A lo largo del día se desarrollarán además talleres, tertulias y clubes de lectura en bibliotecas como Aluche, Canillejas o Mario Vargas Llosa, además de actividades como el 'bookcrossing' en la Biblioteca José Saramago o encuentros de narración en San Fermín a las 12 horas.

Por la tarde, a las 17 horas, la Hemeroteca Municipal organiza la visita guiada 'Leyendo prensa', mientras que a las 17.30 horas la Biblioteca José Saramago acoge la entrega de premios del concurso de marcapáginas.

A partir de las 18 horas se concentrarán múltiples actividades, como la lectura dramatizada sobre Mary Shelley en el Museo de Historia de Madrid, mesas redondas en el Museo de Arte Contemporáneo, talleres creativos en bibliotecas como José Hierro y presentaciones literarias en Eugenio Trías. A las 19 horas destacan el evento 'Meet & Read' en la Plaza Matadero, que se prolonga hasta las 22 horas, y varias mesas redondas y conciertos, como el de jazz en la Biblioteca Musical Víctor Espinós.

El viernes, la programación continúa con visitas guiadas en la Biblioteca Histórica Municipal y en la Imprenta Municipal, así como con actividades infantiles en la Biblioteca Huerta de la Salud. Desde las 11 horas abre la Feria del Libro del distrito de Latina en el Parque de Aluche, mientras que la Feria de Moratalaz arranca también con casetas y actividades culturales.

Por la tarde, a partir de las 17 horas, el Parque de Berlín acoge maratones de cuentacuentos y talleres, mientras que diversas bibliotecas programan presentaciones de libros, cinefórums y actividades participativas desde las 18 horas. La jornada se extiende hasta la noche con demostraciones en la Imprenta Municipal entre las 20 horas y la medianoche.

FIN DE SEMANA PARA CELEBRAR LA LECTURA

Ya en fin de semana, el sábado la agenda incluye a las 11 horas la conferencia 'El nacimiento de la ciencia ficción' en la Biblioteca Eugenio Trías y, a las 12 horas, actividades familiares como teatro infantil en la Feria de Arganzuela y propuestas culturales en Usera y Vicálvaro. Por la tarde, a las 18 horas continúan las presentaciones de libros en la feria, seguidas de actividades escénicas y recitales poéticos desde las 18.30 y 19 horas.

El domingo, la programación culmina con el concierto de la Orquesta de la Red a las 12 horas en el Paseo de la Chopera, así como con nuevas presentaciones literarias y actividades infantiles en bibliotecas como Eugenio Trías. A lo largo de la mañana se desarrollarán también intercambios de libros en la Biblioteca Iván de Vargas y encuentros con autores en la Feria de Arganzuela, mientras que otros distritos cierran la semana con propuestas culturales familiares.

En paralelo, durante toda la semana se mantienen iniciativas como la guía de lectura 'Autores que sueñan, lectores que dan vida', exposiciones como el 'Rincón Quijotesco' en la Biblioteca José Saramago, concursos infantiles y varias ferias del libro en distritos como Carabanchel, Latina, Moratalaz y Arganzuela.