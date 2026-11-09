Madrid celebra este lunes bajo la lluvia el día de su patrona, la Almudena, con misa en la catedral y dulces

Archivo - Celebración de la eucaristía de Domingo de Pascua de Resurrección, en la Catedral de la Almudena, a 5 de abril de 2026, en Madrid (España). La Pascua es la fiesta central del cristianismo durante la que se conmemora la resurrección de Jesucristo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital celebrará este domingo bajo la lluvia el día de su patrona, la Virge de la Almudena, con misa en la catedral que lleva su nombre y dulces en forma de corona.

El arzobispo de Madrid, José Cobo, presidirá la misa, que arrancará a las 11 horas. El lema elegido para este año es 'Alcemos juntos la mirada', en un guiño a la visita el pasado mes de junio del Papa León XIV. La Eucaristía contará con la renovación del tradicional Voto de la Villa, a cargo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Tras la misa saldrá la procesión por el entorno de las calles del templo si la lluvia lo permite. Para entrar en calor nada mejor que un dulce, como la castiza Corona de la Almudena.

CORONA DE LA ALMUDENA

La Plaza Mayor es el emplazamiento elegido un año más para celebrar el día de la patrona de Madrid con una gigantesca Corona de la Almudena de unos 300 kilos de peso y 25 metros de diámetro, de la que se repartirán más de 5.000 porciones gratuitas entre madrileños y visitantes.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid) en colaboración del Ayuntamiento, comenzará a las 12.30 horas frente a la Casa de la Panadería.

Si la meteorología no acompaña, la organización trasladará el evento a la sala Bóvedas de la Casa de la Panadería. En ese caso, las más de 5.000 raciones se distribuirán en diferentes puntos de los soportales de la Plaza Mayor.

La receta elegida será la más tradicional, con relleno de crema pastelera y el toque aromático del Anís de Chinchón, uno de los ingredientes que distingue a este dulce del roscón de Reyes.

MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL

Además habrá una zarzuela goyesca, chotis y pasodoble a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos. Por la tarde, el público podrá disfrutar de manifestaciones de folclore madrileño y castellano de la mano de la Asociación Francisco de Goya, Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya, Asociación Cultural Arrabel, y del organillero Alfredo Pobo y acompañantes.

La programación musical se completará a las 19.30 horas con un recital de zarzuela en el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Los alumnos de la Cátedra de Canto Alfredo Kraus Fundación Ramón Areces interpretarán piezas de obras como 'Luisa Fernanda', 'Doña Francisquita' y 'La del manojo de rosas'.