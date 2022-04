Madrid celebra el 22 de abril 'La Noche de los Libros', con más de 380 actividades y la participación de 464 autores

Destacan el homenaje a Almudena Grandes y el diálogo entre Mario Vargas Llosa y Andrés Trapiello

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebrará el próximo día 22 una nueva edición de 'La Noche de los Libros', que contará con más de 380 actividades y la participación de 464 autores en 66 municipios de la región.

"Madrid es noctámbula. Vamos a disfrutar de la música, el ensayo, el manga y la música. Un auténtica fiesta de la lectura abierta a todos los madrileños y visitantes", ha resaltado la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de Cruz.

El objetivo es que la Comunidad "siga siendo la región donde siete de cada diez ciudadanos lean habitualmente". Por ello, la consejera ha resaltado la "importancia" de este proyecto cultural, que cuenta con la mayor participación de entidades públicas y privadas, y para seguir fomentando la lectura.

La programación está apoyada por decenas de librerías, bibliotecas y centros culturales de la Comunidad. Esta nueva edición contará con la participación de 464 autores, 168 instituciones culturales de toda región, 181 librerías y 115 bibliotecas, en una programación que ofrecerá más de 387 actividades.

Así, algunas de las acciones serán los diálogos entre autores, las actuaciones musicales, el teatro, las rutas literarias y las actividades para niños, combinando el formato presencial y online. Todo ello bajo el lema 'Madrid se lee: La ciudad en los libros y los libros en la ciudad'.

Mario Vargas Llosa, Annie Ernaux, Andrés Trapiello, Elvira Sastre, Manuel Vilas, Violeta Monreal, Joaquín Reyes, Kenny Ruiz, Nando López, Isaac Rosa, Lara Moreno y Ana Iris Simón son algunos de los protagonistas de este año, en un evento que se desarrollará a lo largo de todo el día en librerías, bibliotecas, museos, instituciones y centros culturales.

De esta forma, la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, se convertirá un año más en el epicentro de la fiesta, con un espacio que albergará una conversación entre los escritores Mario Vargas Llosa y Andrés Trapiello.

Moderados por el periodista Juan Cruz, los autores charlarán en torno a 'La mirada quieta', el homenaje personal que el Premio Nobel de Literatura rinde en su última obra a Benito Pérez a Galdós. A continuación, la periodista y escritora Berna González Harbour entrevistará a la escritora francesa Annie Ernaux, que participa por primera vez.

Además, en este mismo espacio y bajo el título 'Almudena Grandes y José Manuel Caballero Bonald: una amistad literaria', la directora de la Fundación Caballero Bonald, Pepa Parra; el editor Chus Visor; el director del Instituto Cervantes de Tánger, Javier Rioyo; y el poeta, escritor y periodista, Antonio Lucas, conversarán y leerán fragmentos de la obra de ambos autores, unidos por su amistad y fallecidos en pasado año.

UNIDOS POR LA LITERATURA

La programación en torno a la Puerta del Sol compartirá protagonismo con las propuestas elaboradas en las distintas librerías, bibliotecas y centros culturales e instituciones que, por toda la región, se unirán a la celebración.

Por otro lado, los Teatros del Canal desplegarán una puesta en escena en la que el espectador "experimentará la oscuridad total" al tiempo que escucha los textos seleccionados de 'Ensayo sobre la cegueram, en un homenaje singular al Premio Nobel José Saramago.

Los autores Begoña Oro, en el Centro de Arte y Turismo de Soto del Real; Manuel Vilas, en la Biblioteca Luis de Góngora de Villaviciosa de Odón y Julia Navarro, en la Biblioteca de Arroyomolinos protagonizarán encuentros con sus lectores, una fórmula que se celebrará en todos los municipios participantes.

Además, desde el jueves 21 al sábado 23, en el Círculo de Bellas Artes tendrá lugar la XXVI Lectura Continuada del Quijote. Por su parte, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Marcos Giralt Torrente, hijo de Juan Giralt, y Rodrigo Muñoz Avia, hijo de Lucio Muñoz y Amalia Avia, conversarán sobre literatura y artes plásticas, padres, hijos y legados, moderados por la periodista Beatriz Nogal.

Asimismo, todos los visitantes que se acerquen al centro cultural CaixaForum, de la capital podrán escribir y al mismo tiempo leer versos que otros escriben para la creación de un poema universal que "literalmente, irá de 'Madrid al cielo'".

Mientras, en Casa América, Martín Caparrós y Michelle Roche Rodríguez hablarán, moderados por Raquel Garzón, del hogar lejos del hogar que para ellos es Madrid; y en el Espacio Fundación Telefónica, Mery Cuesta, autora de Humor absurdo, Alba Carballal y Javier Cansado, tratará la cuestión, '¿Hay un humor 'de Madrid'?'

Rivera de la Cruz también ha animado a los madrileños y visitantes para elaborar un poema universal, "sobre todo aquello que les inspire". La actividad tendrá lugar en Twitter bajo el hastag #LaNocheDeLosLibrosUniversal.

LA NOCHE DE LOS LIBROS SALE A LA CALLE

El público infantil y juvenil disfrutará, en la Real Casa de Postas, '¡Ay! Me equivoqué, pero no me importa'. Los amantes del manga podrán charlar también con Kenny Ruiz, el único autor del género que publica en Japón, y los apasionados de la poesía disfrutarán en ese espacio de 'Poesía o Barbarie | Slam Poetry', con Paloma Chen, Amalia Buitrago y Ecléctica.

Asimismo, con la música como protagonista, la investigadora y artista Gloria G. Durán, autora de 'Sicalípticas. El gran libro del cuplé y la sicalipsis', y el periodista Miguel Agnes conversarán con la cupletista Laura Inclán en la Plaza del Conde Barajas. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el protagonista será 'El txistu en el siglo XXI'.

Las rutas literarias estarán centradas este año en 'El Madrid de las escritoras: literatura, periodismo y política' (de la plaza de Pontejos al Congreso de los Diputados) y 'El Madrid Noir de Servando Rocha', (desde la Plaza de la Paja).

Además, se celebrará el peculiar torneo 'A la caza de libros', en la Cuesta de Moyano, conducido por el humorista y autor Joaquín Reyes y Desirée de Fez, experta en el género del terror