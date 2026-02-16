Madrid celebrará la Semana del Arte con ferias, exposiciones y cine entre el 2 y el 8 de marzo

Presentación de la Semana del Arte en Madrid, en Matadero Madrid, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid celebrará del 2 al 8 de marzo la Semana del Arte con una programación especial que incluirá exposiciones, cine, ferias, encuentros con creadores y jornadas de puertas abiertas, coincidiendo con la concentración en la ciudad de algunas de las principales citas del sector, como ARCOmadrid, CAN Art Fair Madird, FORMA Design Fair o Art Madrid, entre otras.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado este lunes la programación, que tendrá como principales sedes Matadero Madrid, CentroCentro y la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

"Estamos todos de enhorabuena. La importancia de crear algo así para Madrid es indiscutible y convierte a la ciudad en un gran escenario para el arte contemporáneo", ha subrayado durante la presentación, en el Espacio Taller de Matadero.

Rivera de la Cruz, que ha estado acompañada de los directores de los espacios y ferias que participan en la cita, ha destacado que la cita busca "poner el foco en el coleccionismo y la creatividad" y acercar al público "propuestas que muchas veces solo se muestran en espacios privados".

Así, tal y como se ha desgranado durante la presentación, la artista Mónica Mays presentará 'Pulgar', una intervención site specific en la Nave 0 de Matadero Madrid, dentro del programa 'Abierto x Obras'. La obra, que podrá visitarse del 26 de febrero al 24 de mayo, reúne esculturas que conectan memoria, combustión y cuerpo a través de ensamblajes que dialogan con la arquitectura de la antigua cámara frigorífica.

La muestra se inaugurará con un encuentro con la artista y contará, ya en plena Semana del Arte, con una conversación pública el 6 de marzo junto a la comisaria Cristina Anglada. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Por su parte, el Centro de Residencias Artísticas (Nave 16, Matadero) abrirá sus puertas el 5 y 7 de marzo, de 11 a 15 horas, para mostrar los proyectos de residentes en artes visuales, música, arte y educación.

En concreto, participarán residentes de artes visuales como Andrea Aguilera, Taxio Ardaz, Antonio Fernández Alvira, Mar Guerrero, Martínez Bellido, Julia Llerena, Elisa Pardo Puch y Simón Sepúlveda, junto a creadores de música, mediación cultural, arte y educación o investigación situada vinculados a Medialab Matadero y otras convocatorias públicas.

CINETECA SE UNE A LA PROGRAMACIÓN

Cineteca Madrid también articulará del 3 al 12 de marzo un programa especial por la Semana del Arte. El ciclo arrancará con el estreno de la última obra de Albert Serra, 'fe sense obres morta és', aproximación sensorial a Antoni Tàpies.

El 4 de marzo el artista Paul McCarthy presentará dos piezas de A&E, proyecto híbrido que cruza performance, dibujo y cine, en colaboración con Colección SOLO. Igualmente, la historiadora y comisaria Estrella de Diego propondrá sesiones con obras de Buñuel, Man Ray o Clouzot y ofrecerá la conferencia 'Cineastas coreógrafas: el cine de Maya Deren e Yvonne Rainer'.

Por su parte, el investigador Germán Labrador explorará las culturas marginales de la Transición con proyecciones de 'Viva la muerte', 'Arrebato' y 'Demonios en el jardín'.

El ciclo se completará con estrenos como 'El brujo: Julio Zachrisson' e 'Yrupe', además de sesiones colectivas y el programa comisariado With a Little Help From My Friends.

FERIAS DE ARTE Y DISEÑO

La capital acogerá durante la Semana del Arte la décima edición de CAN Art Fair Madrid, nueva denominación de la antigua UVNT Art Fair. Será en Plaza Matadero, del 5 al 8 de marzo, con más de 50 galerías, la mitad internacionales, la cifra más alta hasta la fecha.

Entre sus novedades figuran tres secciones: 'Counterflow', comisariada por Saa Bogojev, centrada en prácticas a contracorriente; 'CAN Design', dirigida por Marisa Santamaría, sobre la intersección entre arte y diseño; y 'Solo/Duo Projects', dedicada a galerías emergentes con propuestas monográficas.

El programa incluirá además Foco LATAM, comisariado por Christian Viveros-Fauné en torno a los Nuevos Surrealismos, y la ampliación de Young Galleries, que duplicará espacio para proyectos de galerías jóvenes.

Junto a CAN Art Fair Madrid, la feria internacional FORMA Design Fair Madrid debutará del 4 al 8 de marzo en la Nave 1 de Matadero como primer encuentro español dedicado al diseño de colección. Reunirá a más de 40 expositores entre galerías, estudios, marcas y diseñadores, junto a un programa profesional de charlas y actividades denominado (Per)FORMA, impulsado por Madrid Design Festival en colaboración con el Área de Cultura municipal.

Del mismo modo, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles acogerá del 4 al 8 de marzo la 21ª edición de Art Madrid, que reunirá a 35 galerías nacionales e internacionales. El espacio volverá a transformarse en un recorrido expositivo que combina nuevas técnicas, soportes contemporáneos y revisiones de lenguajes tradicionales, con obras que abordan cuestiones como identidad, tecnología, memoria o territorio.

En paralelo, CentroCentro reforzará su línea dedicada al coleccionismo con visitas exclusivas a la exposición Madrid Colecciona, dirigidas a coleccionistas nacionales e internacionales invitados en el marco de ARCO.