Madrid es la ciudad sin mar pero con tortugas del Mioceno y donde los mastodontes cogen la línea 6 de Metro

Hallan restos de una tortuga de más de 15 millones de años en las obras en un edificio del Ayuntamiento de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una gran tortuga de más de 15 millones de años y un mastodonte extinguido en la última Edad del Hielo tienen un denominador común, la ciudad de Madrid, donde se han encontrado en obras restos de un enorme caparazón o colmillos.

El último hallazgo ha sido hallado en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE), en la calle Sepúlveda del distrito de Latina, donde el Ayuntamiento de Madrid está construyendo un nuevo aulario.

Los operarios dieron con algo enorme, extraño, y ante la duda llamaron al arqueólogo municipal: habían encontrado los restos del caparazón de una gran tortuga, una Titanochelon bolivari, que pudo vivir en lo que hoy es Madrid entre el Mioceno medio e inferior, es decir, hace de más de 15 millones de años.

"Es absolutamente sorprendente que una tortuga de más de 15 millones de años haya aparecido aquí, a mucha profundidad, a muchos metros", describía la vicealcaldesa, Inma Sanz. Los restos han sido trasladados al Museo Arqueológico Regional, en Alcalá Henares.

UN MASTODONTE EN VALLECAS

Pero no es la primera vez que una obra del Ayuntamiento de Madrid se topa con un animal extinguido, casi mitológico. Los trabajos municipales en el parque de bomberos del centro logístico de la Atalayuela, en Villa de Vallecas, tuvieron sorpresa.

Los hallazgos, encontrados en 2023, correspondieron a restos fósiles de ocho elefantes primitivos, Gomphotherium angustidens, también del Mioceno. Se dio con colmillos de estos tatarabuelos de los elefantes, que se caracterizaban por tener cuatro colmillos, dos superiores y dos inferiores, estos últimos utilizados a modo de palas.

De nuevo, el destino fue el Museo Arqueológico Regional, cuya colección permanente incluye otros hallazgos madrileños, como el caparazón de una Cheirogaster bolivari, esto es, una tortuga terrestre gigante encontrada en el hoy distrito de Barajas, tatarabuela de las que hoy se ven en las Islas Galápagos.

También se pueden encontrar restos de mastodontes del Mioceno en el yacimiento arqueológico de Batallones, próximo a Valdemoro; un tigre de dientes de sable (Machairodus aphanistus), antepasado de los actuales leones, tigres y gatos, en el mismo yacimiento; un rinoceronte primitivo (Alicornops simorrense) procedente de Moraleja de Enmedio; un mamut lanudo del Pleistoceno superior hallado en Arroyo Culebro (Getafe) o un toro primitivo (Bos Primigenius) del Cuaternario en el enlace de la N-100 con la M-30.

Las obras de la M-30 fueron un filón para algunos hallazgos que hoy se conservan en este museo, como una mandíbula de caballo de entre 70.000 y 127.000 años en el hoy estanque de tormentas de Arroyo Butarque, mismo punto donde se dio con un fémur de bisonte del Pleistoceno.

UN MUSEO EN LA LINEA 6 DE METRO

Metro de Madrid, estación Carpetana de la línea 6-Circular: a todas horas hay un trasiego constante de viajeros que, antes de pasar su tarjeta transporte por los tornos de acceso, disfrutan de un museo único en la Comunidad, inaugurado en 2010.

La estación de Metro acoge la réplica de un mastodonte encontrado durante las obras de remodelación del suburbano entre 2008 y 2009, cuando aparecieron más de 10.000 fósiles de animales datados en el Mioceno. Un gran mural recrea el paisaje del Madrid de hace 14 millones años, acompañado de paneles sobre los animales que en su momento campaban por esta zona del hoy Carabanchel.