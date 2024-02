Madrid se convierte una vez más en el epicentro de la moda con la celebración de la Fashion Week y Madrid es Moda

La Mercedes-Benz Fashion Week será del 15 al 19 de febrero, tras 'Madrid es Moda', del 12 al 14 de febrero



MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid vuelve a convertirse un año más en el epicentro del mundo de la moda con la celebración de la 79ª Mercedes-Benz Fashion Week, que reunirá creaciones de 21 diseñadores en Ifema y 'Madrid es Moda', con una edición en la que cobrarán especial protagonismo los oficios.

Así lo han trasladado los distintos organizadores en la presentación de la Semana de la Moda, llevada a cabo esta mañana en el Centro Comercial Caleido. En concreto, el acto ha estado presidido por la delegada del área de gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo; el presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), Modesto Lomba; y el director general de Ifema Madrid, Juan Arrizabalaga.

De este modo, el recinto ferial acogerá en su pabellón 14.1 la Mercedes-Benz Fashion Week entre el 15 y el 18 de febrero, mientras que el día 19 se celebrarán distintos desfiles por la ciudad.

Por su parte, 'Madrid es Moda' se convertirá en una pasarela itinerante entre el 12 y el 14 de febrero por distintos puntos de la capital como el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque y Plaza Colón, entre otros.

"Cuando hablamos de moda, nos referimos a un fenómeno social y cultural que reúne tendencias y sus costumbres, acogiendo todas las corrientes, desde las inspiraciones más clásicas a los estilos más vanguardistas. Y en esa capacidad de acogida, en esa amplitud de miras confluyen Madrid y la moda. Porque si Madrid se caracteriza por algo, es por ser una ciudad abierta en la que tienen cabida todas las formas de expresión y todos los estilos", ha subrayado Hidalgo durante la presentación.

UNA ODA A LOS OFICIOS CON UNA 'PERFORMANCE' QUE TOMARÁ LAS CALLES

'Madrid es Moda' abrirá este lunes con una 'performance' urbana en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque y que continuará por otros puntos de la capital.

Este evento, organizado por la Asociación Creadores de Moda de España, continúa su vocación de "acercar la moda de autor a la calle" de una forma "original" y "rompedora".

Moda y danza "dialogarán" en esta edición con los oficios para ponerlos en valor, de la mano de artesanos, bailarines, modelos y 18 diseñadores.

Además, la Plaza Colón acogerá la exposición 'El arte invisible de la moda', una muestra efímera y al aire libre donde se podrá conocer de cerca los oficios de la moda de autor hasta el 17 de febrero.

Los oficios se presentan en esta edición como "una reivindicación para acercarlos a los jóvenes que aspiran a dedicarse a esta industria y a los consumidores, para que conozcan que cada prenda de autor es mucho más que un boceto", han señalado desde la organización.

Finalmente, 'Madrid es Moda' se echará a la calle, y presentará colecciones inéditas, 'resee' y en curso de diseñadores en teatros, hoteles, galerías, atelieres, plazas y otros lugares representativos de la ciudad, como el Ateneo o el Espacio Cultural Serrería Belga.

Álvaro Calafat, Carlota Barrera, Daniel Chong, Devota & Lomba, Dominnico, Enneges, Ernesto Naranjo, Evade House, Fely Campo, García Madrid, Guillermo Décimo, Javier Delafuente, Juan Vidal, Leandro Cano o Luis Berrendero, son algunos de los diseñadores participantes.

Además, Maison Mesa, Maya Hansen, Miguel Marinero, Moisés Nieto, Odette Álvarez, Oteyza, Paloma Suárez, Peñalver Brand, Pilar Dalbat, Roberto Verino, The Extreme Collection, Viriato y We Are Spastor también mostrarán sus propuestas.

"Desde el Ayuntamiento impulsamos todos aquellos eventos y actividades relacionadas con la moda, el arte, la decoración o la gastronomía que se celebran en nuestra ciudad y dan vida a nuestros barrios. Porque es nuestro objetivo reforzar y dar visibilidad a aquellas iniciativas que dinamizan nuestra economía y proyectan a Madrid como referente de creatividad y talento", ha destacado Engracia Hidalgo tras darse a conocer este recorrido 'itinerante'.

LA MERCEDES-BENZ FASHION WEEK PONE EN MARCHA CIBELFEST

Por su parte, la Mercedes-Benz Fashion Week reunirá a 21 diseñadores en el recinto ferial madrileño, e incorporará en su 79ª edición CibelFest.

Este nuevo espacio incluirá un área de restauración y permitirá acoger conciertos de músicos emergentes, presentaciones de tecnología aplicadas a la moda, 'talks' de expertos de la industria o actividades inmersivas con música, entre otras iniciativas.

A esta cita se mantendrán fieles grandes protagonistas como Agatha Ruiz de la Prada, Claro Couture, Custo Barcelona, Fely Campo, Hannibal Laguna, Isabel Sanchís, Lola Casademunt by Maite, Malne, Mans (ganador del Premio L'Oréal Paris a la Mejor Colección en septiembre 2023), Odette Álvarez, Paloma Suárez, Pedro del Hierro, Roberto Torretta o Simorra.

"Salimos con un calendario ganador, en el que participan muchos de los mejores diseñadores de nuestro país. Contamos con nuevos nombres, como Acrobatics, una firma de sastrería artesanal con una visión muy disruptiva llevando a la historia de la moda. Nombres propios ya muy conocidos, como Inúñez, o firmas renovadas, como Period Hire, cuyo relanzamiento verá la luz en la pasarela Mercedes-Benz", ha destacado el director de Ifema, Juan Arrizabalaga.

MADRID, A LA CABEZA EN LA INDUSTRIA DE LA MODA

Durante la presentación de la Semana de la Moda de Madrid, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha destacado el "papel indiscutible" que tiene la moda en Madrid y en el conjunto del país.

En concreto, ha la delegada ha señalado que la región se encuentra la cabeza en cuanto a facturación de moda a nivel nacional. "La facturación alcanza las 1.098 millones de euros de un sector que da empleo a 25.345 trabajadores y se distribuyen 6.193 puntos de venta", ha indicado Hidalgo.

"Somos conscientes de que la moda es talento, es arte, es comunicación, cultura, turismo y es también economía. En el año 2024 seguiremos apoyando mediante líneas de subvenciones a los diseñadores, en el convenio con Ifema Madrid, la subvención a las asociaciones de creadores, así como las subvenciones anuales al funcionamiento, la digitalización y la dinamización del sector", ha finalizado la delegada durante la presentación.