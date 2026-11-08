Madrid corona noviembre como su mes más dulce: tras buñuelos y huesos de santo le toca a la Corona de la Almudena

Archivo - Varios coronas de la Almudena durante su elaboración, en la Pastelería Manacor, a 9 de noviembre de 2022, en Móstoles, Madrid (España). La ciudad de Madrid celebra el día de su patrona la Virgen de la Almudena y como es tradición las pastelerías - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid corona noviembre como su mes más dulce porque tras los buñuelos de aire y los huesos de santo le toca el turno a la Corona de la Almudena, el postre dedicado a la patrona de la ciudad.

Superarán las más de 400.000 piezas de este dulce las que se consumirán estos días en torno al 9 de noviembre, día de la Virgen de la Almudena.

La Corona de La Almudena es una pieza de bollería con forma de corona que se distingue del tradicional Roscón de Reyes por no incluir agua de azahar ni frutas escarchadas entre sus ingredientes. Las piezas más demandadas suelen ser las de relleno de nata montada, crema pastelera o trufa.

Este dulce fue creado en 1978 por el Gremio de Pasteleros de Madrid, que decidió organizar un concurso para elaborar un postre en honor a Nuestra Señora de La Almudena, patrona de la ciudad y también del propio gremio.

HASTA 300 KILOS DE CORONA EN LA PLAZA MAYOR

La Plaza Mayor es el emplazamiento elegido un año más para celebrar el día de la patrona de Madrid con una gigantesca Corona de la Almudena de unos 300 kilos de peso y 25 metros de diámetro, de la que se repartirán más de 5.000 porciones gratuitas entre madrileños y visitantes.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid) en colaboración del Ayuntamiento, comenzará a las 12.30 horas frente a la Casa de la Panadería.

Si la meteorología no acompaña, la organización trasladará el evento a la sala Bóvedas de la Casa de la Panadería. En ese caso, las más de 5.000 raciones se distribuirán en diferentes puntos de los soportales de la Plaza Mayor.

La receta elegida será la más tradicional, con relleno de crema pastelera y el toque aromático del Anís de Chinchón, uno de los ingredientes que distingue a este dulce del roscón de Reyes.