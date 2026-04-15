Madrid da el ok a 11 proyectos de colaboración público-privada de impacto, como rehabilitación del Teleférico o Cibeles

Foro Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido la reunión plenaria del Foro por Madrid, celebrada en el Centro de Operaciones de EMT Madrid de Carabanchel, en la que se ha aprobado el programa de actuación para 2026, que permitirá desarrollar once nuevos proyectos de impacto para la ciudad, como la rehabilitación integral del Teleférico o la restauración de la fuente de la Cibeles.

También la implantación de AteneIA, el sistema integrado de supervisión y gestión inteligente de los servicios urbanos municipales, así como ocho iniciativas más seleccionadas a través de Foro por Madrid, la plataforma de colaboración público-privada puesta en marcha por el Ayuntamiento en noviembre de 2023, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Esas propuestas incluyen el Referente Habitacional, orientado a ofrecer una solución de vivienda a ciudadanos inmersos en el programa municipal de personas sin hogar, o la renaturalización integral del patio del colegio Javier de Miguel, en Puente de Vallecas y donde estudian más de 400 escolares.

Entre los proyectos aprobados está también la rehabilitación de la lámina de agua del Templo de Debod, un aula de formación ciudadana en prevención de incendios a cargo del Cuerpo Municipal de Bomberos y el impulso a la Alianza Madrid contra el acoso en la infancia y la adolescencia.

PROYECTOS PLANTEADOS POR EMPRESAS

En el programa de Foro por Madrid para este año se incluyen por primera vez tres proyectos planteados por alguna de las 29 empresas o entidades de la sociedad civil que forman parte de la plataforma. También se ha aprobado la memoria del ejercicio de 2025.

El alcalde ha destacado que en estos dos años de recorrido, la colaboración público-privada que se concreta a través de Foro por Madrid ha conseguido "impulsar ya 50 proyectos e iniciativas de los que se han beneficiado más de 2,3 millones de madrileños gracias a una inversión compartida cercana a los 4 millones de euros".