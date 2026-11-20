La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Durante el pleno el PP ha aprobado la Ley de Abogacía con su mayoría abso - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado que la neutralidad en los centros educativos es "una obligación legal" que impone la ley orgánica del derecho a la educación y, que ha existido "siempre", y ha remarcado que un aula "no se puede convertir en un mitin".

Así lo ha manifestado Zarzalejo en su visita al CEIPSO San Dámaso de Villamanta, donde ha señalado que las instrucciones enviadas este jueves a los centros educativos para garantizar la neutralidad institucional y docente durante las huelgas y para establecer medidas extraordinarias de refuerzo educativo ante la interrupción de las clases provocada por los paros convocados desde el pasado 14 de octubre, recuerdan que las aulas tienen que estar "libres de cualquier ideología".

"Un aula no se puede convertir en un mitin o una tutoría no se puede convertir en un espacio de propaganda partidista ni de ninguna reivindicación", ha sostenido Zarzalejo, en declaraciones remitidas a los medios, en las que se ha mostrado "sorprendida" por cómo se tachan de "censura" estas instrucciones.

En este sentido, ha remarcado también que otra de las normas es que los centros tienen que estar "libres" de todas las pancartas y carteles porque, a su juicio, tienen que ser "espacios libres de cualquier ideología política, sindical, electoralista o cualquier cosa que sea propaganda".

"Si un centro tiene en su puerta un cartel diciendo que 'Ayuso es maravillosa' o tiene un cartel de que la consejera censura con un bigote al estilo de tiempos pasados, pues está mal también", ha insistido.

Considera que los centros tienen que estar "llenos de conocimiento para los niños" porque "la preocupación" de la Administración es que los niños "vayan al colegio a aprender y que se les ponga al margen de cualquier campaña electoralista de la índole que sea".

UN TOTAL DE 18 REUNIONES EN UN AÑO Y MEDIO

Preguntada por la negociación con el comité de huelga, la consejera ha insistido en que la Comunidad de Madrid lo que hace es "respetar con profundidad la representatividad de los docentes" que están representados en las mesas de negociación por los delegados sindicales que ellos mismos eligen en elecciones democráticas.

"En esas mesas de negociación, que es donde están sentados los representantes es donde se negocia. Y lo venimos haciendo siempre desde el acuerdo alcanzado con esos representantes", ha remarcado la consejera en referencia al acuerdo del año 2025.

En este sentido, ha defendido que en un año y medio se han reunido 18 veces y lo siguen haciendo como con la carrera docente horizontal, a pesar del "ruido conflictivo de las calles".

Además, ha señalado que "hay que sentarse a negociar dónde estén legitimados los sindicatos" y no en un comité que se monta con unas reivindicaciones "muy electoralistas, muy políticas y muy a favor de unos partidos y en contra de otros".

UN SEGUIMIENTO DE HUELGA QUE CAE "EN PICADO"

Respecto al seguimiento de huelga, Zarzalejo lo ha cifrado en un 3% en el caso de este jueves y una media de entre 5% y 6% en los últimos días. "El seguimiento de la huelga ha caído prácticamente en picado, muchos días por debajo del 3%", ha apuntado.

En este sentido, también ha puesto el foco en que el seguimiento es "muy desigual" y hay centros donde el impacto de la huelga es "prácticamente nulo" y hay otros con un seguimiento mucho "más impactante y que afecta además al desarrollo de las clases" con materias, que según ha trasladado, "no han impartido ninguna hora de clase" y por ello, desde la Comunidad han modificado la orden de servicios mínimos.

"No podemos permitir que cualquier conflicto al final acabe perjudicando a la parte más vulnerable y que no tiene ninguna responsabilidad que son nuestros alumnos", ha lamentado, mientras ha hecho alusión a los alumnos de 2º de Bachillerato porque, a su juicio, "no pueden llegar a una PAU estando en unas condiciones perjudiciales respecto al resto de alumnos de España".

La modificación de la orden de servicios mínimos hace hincapié en los cursos finales de etapa y en el caso del último curso de Bachillerato se establece una protección especial. Será del 50% desde que surta efecto la orden hasta el 31 de enero, desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2027, el 75%; y desde el 1 de mayo hasta la finalización de actividades lectivas será de hasta el 90%.

"Entonces nuestra responsabilidad, nuestra preocupación y nuestra ocupación como Consejería y Administración educativa es garantizar esa igualdad, garantizar el derecho a la educación de nuestros alumnos y garantizar que esto no suponga perder un curso por parte de los alumnos madrileños o de los alumnos de unos centros o de otros", ha zanjado.