Madrid desactiva para este jueves el protocolo de contaminación pero hoy se mantienen las restricciones

Actualizado 12/12/2018 11:54:16 CET

El Ayuntamiento de Madrid desactiva para este jueves el Protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno, al reducirse los niveles de contaminación en la ciudad y haber mejorado las condiciones de ventilación atmosférica. No obstante, para este miércoles se mantienen las medidas del escenario 2.

Como ha informado el Ayuntamiento, hoy los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (los anteriores al año 2000 en el caso de los gasolina, de 2006 en los diésel y de 2003 en el caso de las motos) no pueden circular por la M-30 ni por su interior, y solo pueden aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) los vehículos Cero emisiones y ECO.

El escenario 2 también incluye el límite de 70 kilómetros por hora en la M-30 y accesos para los vehículos autorizados a circular por esta vía, y la recomendación, promoción y refuerzo del transporte público.

La clasificación ambiental de la DGT divide a los vehículos en cinco categorías: los más viejos y contaminantes, a los que no les corresponde distintivo; y las cuatro categorías restantes: B, C, ECO y CERO, que sí pueden obtenerlo. El Ayuntamiento recomienda llevar visible la etiqueta a los vehículos que les corresponda, pero no será obligatorio hasta el 24 de abril de 2019.

Este miércoles se está informando a la ciudadanía de las restricciones al tráfico a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico y DGT, CRTM/EMT, gabinete de tráfico, Emergencias Madrid, sitio web http://madrid.e y redes sociales.

El nuevo Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación tiene como objetivo "mejorar la calidad del aire de la ciudad y, por tanto, aumentar la protección de la salud de la ciudadanía frente a los efectos nocivos de los episodios de alta contaminación, y muy especialmente la de los colectivos más vulnerables como niños y niñas, personas mayores y con problemas respiratorios, así como mujeres embarazadas", han destacado.

REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

La Empresa Municipal de Transportes ha reforzado este miércoles el servicio de autobuses en 55 líneas de la red diurna para hacer frente al previsible incremento de demanda ante la activación de las medidas previstas en el escenario 2.

Este refuerzo se llevará a cabo, fundamentalmente, en las líneas que cubren las relaciones entre la periferia y el centro de la ciudad y en las líneas que cubren itinerarios transversales entre los distritos externos a la almendra central de la capital. El incremento de servicio se distribuye homogéneamente por todas las áreas geográficas de Madrid.

"Una vez más, el Ayuntamiento de Madrid quiere agradecer a la ciudadanía su colaboración en el cumplimiento de las medidas adoptadas durante este nuevo episodio de alta contaminación, y a los medios de comunicación por su difusión y la información de servicio, que han contribuido a la mejora de la situación", ha concluido el Consistorio.