Madrid dice que Metro garantiza la seguridad "segundo a segundo" con equipos especializados:"No descansa en un operario"

El consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, durante una visita al Puesto de Mando de Metro de Madrid, este viernes 6 de novimebre de 2026. - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha apuntado que Metro garantiza "segundo a segundo" la seguridad en su servicio y que esta "no descansa en un operario", sino en equipos especializados "en mantenimiento, conservación y seguridad".

"Metro de Madrid cada año invierte más del 30% de su presupuesto para el mantenimiento y conservación para garantizar la fiabilidad de su sistema y el mejor funcionamiento", ha concretado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, durante una visita al Puesto de Mando de Metro este viernes.

Frente a la gestión de Metro ha situado al Gobierno de España, que ha "abandonado" el sistema ferroviario nacional y ha "malgastado los recursos de todos los españoles".

Precisamente esta semana dimitía el exministro del ramo Óscar Puente a raíz del accidente ferroviario en Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos. El mismo día del suceso Puente apuntó a un fallo humano como posible origen del siniestro.

El consejero ha exigido que "se hagan esas inversiones que garanticen esa calidad del servicio" para que no se repitan "desgraciados accidentes" como los ocurridos en "Adamuz y Urda".

INCIDENCIAS EN LA C-5

También ha hecho alusión al funcionamiento de Cercanías de Madrid después de que en la mañana de este viernes se hayan producido retrasos en la línea C-5 por una incidencia que ha afectado a la señalización y una avería en la infraestructura de la estación Móstoles-El Soto.

García Gómez ha lamentado que este sistema "viene padeciendo una degradación en los últimos años" y lo ha achacado, "probablemente", a "falta de inversión en mantenimiento y conservación". "En lo que llevamos de año, llevamos 2.012 incidencias, cuando el año anterior alcanzamos solo 1.500. y el anterior creo que nos quedamos en poco más de mil", ha detallado.

Además, ha señalado que se trata de una problemática que llevan "tiempo reclamando". En referencia al número de viajeros, ha explicado "toda esa incidencia que no absorbe Cercanías" por la falta de servicio, "la acaba absorbiendo Metro de Madrid".