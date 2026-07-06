Madrid, a la espera de los cambios de Ley de Espectáculos regional que "flexibilizará" autorización para conciertos

Archivo - Archivo.- Fachada del Estadio Santiago Bernabéu - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha avanzado este lunes que la Comunidad de Madrid trabaja en modificar la Ley regional de Espectáculos con el objetivo de "flexibilizar" la normativa para que los ayuntamiento tengan "mayor capacidad de autorización" en el caso de eventos multitudinarios como los conciertos en el Santiago Bernabéu.

En declaraciones a los medios durante una visita a las colinas artificiales de la A-5, el delegado ha explicado que se han producido "un par" de reuniones entre la Comunidad, competente en la materia, y el Ayuntamiento, para abordar esta cuestión.

El Tribunal Supremo ha rechazado recientemente un recurso de casación interpuesto por el Real Madrid contra una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM y confirma que deberá ser el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid quien analice el fondo de la reclamación planteada al Ayuntamiento de Madrid por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu.

Según ha explicado, la Comunidad es la administración competente para modificar la Ley de Espectáculos Públicos regional. "La idea que tiene la Comunidad de Madrid es flexibilizar esa normativa para que los ayuntamientos tengamos mayor capacidad para la autorización de estos conciertos", ha indicado.

En cualquier caso, ha subrayado que ya se trabaja "en el objetivo común" para que se puedan celebrar no solo conciertos sino grandes eventos multitudinarios de todos tipo.