Madrid estudia un proyecto para instalar una gran noria en los terrenos de Madrid Nuevo Norte

Archivo - Zona donde se llevarán a cabo las obras para desarrollar el Madrid Nuevo Norte, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha informado de que el Ayuntamiento estudia un proyecto para instalar una gran noria en los terrenos de Madrid Nuevo Norte y ha afirmado que ha habido una serie de conversaciones con los promotores.

En los 'Desayunos Madrid' de Europa Press, el regidor ha trasladado que han recibido el proyecto lo están estudiando. "Nos gusta el proyecto. No es una decisión que nos corresponda exclusivamente al Ayuntamiento, sino que ha habido una serie de conversaciones con los promotores", ha señalado.

Así, ha explicado que los mismo tendrán que plantearlo formalmente y a partir de ahí desde el Consistorio "podrán tomar una decisión".

"Creo que el paisaje urbano de las grandes ciudades tiene noria. Yo creo que se enriquecería también con una noria en la ciudad de Madrid, que, por cierto, yo por el diseño preliminar que he visto, es un diseño muy atractivo lo que se está haciendo", ha enfatizado, a la vez que lo ha tildado de "espectacular".

Además, el regidor ha subrayado que se pueda emplazar en Madrid Nuevo Norte, el nuevo desarrollo urbano de la ciudad que "va a marcar el futuro" de la misma y donde puede tener cabida una infraestructura como esta.