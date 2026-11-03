Madrid Expo Camper & Caravan prevé reunir a más de 20.000 visitantes en Ifema durante el puente de diciembre

Exposición Madrid Expo Camper & Caravan en Madrid - MADRID EXPO CAMPER & CARAVAN

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid Expo Camper & Caravan (MECC) celebrará su tercera edición del 4 al 8 de diciembre en Ifema Madrid, donde prevé recibir a más de 20.000 visitantes y reunirá a más de 100 marcas expositoras con las últimas novedades en autocaravanas, caravanas, campers, accesorios y servicios para el turismo itinerante.

La feria se presenta como una propuesta de ocio para el puente de diciembre dirigida a los aficionados a los viajes sobre ruedas, que podrán conocer las novedades del sector y distintas soluciones de equipamiento durante las cinco jornadas del encuentro, informa la organización del evento en un comunicado.

La exposición contará con marcas como Rapido, Dreamer, Itineo, Ilusion, Giotti, Carthago, Concorde, Fleurette, Benimar, Challenger, Elnagh, Panama y Westfalia, que presentará avances en el segmento de las minicaravanas. También participarán empresas especializadas en complementos y accesorios, como Reimo, Jovive y Promyges, Van Cubic y StarCamper.

Más allá de la muestra comercial, MECC 2026 ofrecerá una programación de actividades para distintos públicos. El Escenario Experiencias acogerá encuentros con creadores de contenido especializados en viajes, profesionales y aficionados, que compartirán recomendaciones, aventuras y tendencias del sector.

La oferta se completará con el Gastro Festival, con espacios de comida sobre ruedas; el Music Life Xperience, que brindará actuaciones musicales en directo, y una zona de juegos infantiles. La feria, para la cual ya está abierto el plazo de acreditación de visitantes, está para acudir en familia y permitirá la entrada de mascotas.

El sector del caravaning cuenta en España con un parque móvil de más de 300.000 vehículos recreativos, entre caravanas, autocaravanas y campers. Según los datos recogidos por la organización, España ocupa la séptima posición europea en número de autocaravanas, con Alemania a la cabeza.

El director de MECC 2026, Sergio Fabregat, ha señalado que el objetivo es que la exposición se "consolide como la gran cita del camping y el caravaning en España" y como "punto de encuentro para descubrir las principales novedades del sector" en una modalidad de turismo que, según ha destacado, despierta un interés creciente.