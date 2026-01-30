Madrid Hospitality School de Cámara de Comercio inaugura el Curso Superior de Gestión del Lujo en Hostelería - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid Hospitality School de Cámara Madrid ha inaugurado esta semana el Curso Superior de Gestión del Lujo en Hostelería, un programa formativo único desarrollado en colaboración con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y orientado a impulsar el talento y liderar la transformación del sector hotelero a través de la excelencia operativa y estratégica.

El acto inaugural contó con la intervención del director de Madrid Hospitality School, Vicente Lorente Garín, y de la vicepresidenta ejecutiva de AEHM, Mar de Miguel, que aportó la visión del sector sobre la importancia del talento y los nuevos modelos de formación hotelera. También acudieron Nayra González y Genoveva Escalada Cuñado, coordinadoras del curso.

La jornada fue clausurada por la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maillo, que pronunció una ponencia centrada en el Turismo de Alto Impacto en Madrid, ha informado la Cámara de Comercio en un comunicado.

Durante su intervención, la delegada subrayó el papel clave de la formación especializada para reforzar la competitividad de la capital como destino de referencia en el segmento del lujo y destacó "los impresionantes datos de crecimiento turístico de la capital en los últimos años lo que impulsa la necesidad de profesionales preparados en el ámbito del turismo de alto impacto".

Madrid Hospitality School Madrid Hospitality School, fundada en 1993 como Escuela de Hostelería y Turismo, busca contribuir a la profesionalización del sector hospitality a través de la formación. En este marco, se han formado cerca de 4.000 alumnos en sus más de 30 años de historia.

Las formaciones de Madrid Hospitality School están dirigidos a profesionales en activo, un hecho que se refleja en la relevancia y prestigio de los establecimientos en los que desarrollan su carrera sus antiguos alumnos. El equipo docente está compuesto íntegramente por profesionales en ejercicio, referentes en cada una de sus especialidades y con trayectorias de éxito y prestigio reconocido, lo que garantiza una formación práctica, actualizada y orientada a la realidad del mercado.

A lo largo de su trayectoria, ha sido reconocida con algunos de los galardones más prestigiosos del sector, entre los que destacan el Premio Nacional de Gastronomía, el Mixology Trends Awards al mejor programa de formación en Coctelería y Destilados, así como diversas distinciones otorgadas por la Real Academia de Gastronomía y la Academia Madrileña de Gastronomía.