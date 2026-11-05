Madrid impulsará un nuevo proyecto museográfico en Debod y rehabilitará Peironcely 10 con los presupuestos de 2027

Archivo - El Templo de Debod, a 20 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid impulsará un nuevo proyecto museográfico en el Templo de Debod y la rehabilitación del edificio de Peironcely 10 con cargo a los Presupuestos de 2027, que contemplan una partida de 268,3 millones de euros para el Área de Cultura, Turismo y Deporte, 14,3 millones más que en el presente ejercicio, lo que supone un incremento del 5,6%.

Así lo ha detallado la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, durante la presentación de las cuentas municipales para el próximo año, en las que el ámbito cultural dispondrá de 213 millones de euros para ampliar los servicios a la ciudadanía, consolidar los equipamientos existentes y acometer nuevas actuaciones de conservación y rehabilitación del patrimonio histórico.

Entre los principales proyectos figura la puesta en marcha de una nueva propuesta museográfica para el Templo de Debod, así como la rehabilitación de Peironcely 10, inmueble vinculado a la memoria histórica de la ciudad y conocido por haber sido fotografiado por Robert Capa durante la Guerra Civil.

Las cuentas también permitirán consolidar la apertura al público del Palacio del Capricho, recientemente inaugurado, y poner en funcionamiento las nuevas bibliotecas municipales de Hortaleza y El Cañaveral.

En este sentido, Hidalgo ha destacado la apuesta municipal por el Palacio del Capricho y el nuevo proyecto del Templo de Debod, que ha calificado de "proyectos francamente bonitos".

La inversión cultural prevista para 2027 incluye igualmente actuaciones de restauración y conservación de espacios emblemáticos como la Real Casa de Campo, el Pabellón de Hexágonos y el Arco de Moncloa, además de la ampliación del Museo de Arte Contemporáneo.

39,4 MILLONES PARA TURISMO Y 15,9 PARA DEPORTE

Por su parte, el Área Delegada de Turismo dispondrá de 39,4 millones de euros para dar continuidad al Plan Estratégico 2024-2027, con actuaciones dirigidas a reforzar la conectividad de Madrid con sus principales mercados turísticos, avanzar en la descentralización y desestacionalización de los visitantes e impulsar el uso de herramientas de inteligencia turística en la gestión del destino.

En materia deportiva, el presupuesto ascenderá a 15,9 millones de euros, destinados a fomentar el deporte base, escolar, femenino e inclusivo, así como a reforzar las competiciones municipales y aumentar las ayudas económicas a los clubes deportivos de base.

Además, el Ayuntamiento continuará apoyando la celebración de grandes acontecimientos deportivos internacionales, como el Open de España de Golf, la NFL y el Masters de tenis.

Las cuentas también contemplan inversiones en instalaciones deportivas de Carabanchel, Usera y Madrid Río, junto con la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la gestión de los servicios deportivos municipales.

Durante su intervención, Hidalgo ha subrayado que las políticas de cultura, turismo y deporte "contribuyen directamente a la actividad económica y al empleo" y dinamizan sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.