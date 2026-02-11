Madrid inaugura el cuarto espacio del Campus del Videojuego con una senda exterior y un recorrido virtual por la capital - EUROPA PRESS

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado el Discovery Center de Madrid in Game, ubicado en el Campus del Videojuego, con dos actividades, una 'Senda Estelar' que se realizará en el exterior y un recorrido virtual por la ciudad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado este espacio este miércoles acompañado por la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo; por el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño; y por los CEO y líderes de compañías y entidades del sector, así como por emprendedores de Madrid in Game.

"Apostar por un sector que en estos momentos es la industria más creativa y de mayor valor en el ámbito cultural que tenemos. Muy por encima del cine, muy por encima de la música, por encima de cualquier otra industria cultural está precisamente el gaming. Entendimos que si el futuro queríamos que se jugara en Madrid teníamos que empezar por sentar las bases para poder jugar ese partido", ha señalado el regidor.

De esta forma, el pabellón que alberga el Discovery Center se suma al Development Center, al eSports Center y al Experience Center, convirtiendo el Campus del Videojuego de Madrid in Game en un ecosistema pionero en Europa, que cuenta con cuatro centros y 4.500 metros cuadrados de superficie.

En concreto, el Discovery Center, ubicado en el Pabellón de Valencia de la Casa de Campo, ofrece dos recorridos inmersivos. En el exterior, los visitantes podrán realizar la 'Senda Estelar' que cuenta con cinco paradas interactivas en las que se muestra a través de realidad aumentada el impacto de la gamificación en el día a día más allá del entretenimiento.

Una vez finalizada esta ruta, los visitantes llegarán a la MIG Station, un espacio interior que integra seis salas en las que se muestra cómo están influyendo los videojuegos tanto en la sociedad como en el futuro de la ciudad. En ellas se pueden probar algunos de los títulos que se están desarrollando en el campus e incluso sobrevolar la capital con gafas de realidad virtual. En esta última experiencia el visitante atraviesa varios portales mientras observa el cuerpo humano, la planificación urbanística, el futuro del transporte o algunos de los edificios más reconocibles de la capital como el estadio Santiago Bernabéu o las Torres KIO.

Para realizar estas actividades que son totalmente gratuitas es necesario descargar la aplicación de Madrid in Game para que los jugadores vayan incorporando sellos y logros en sus pasaportes digitales. Así, el recorrido exterior puede realizarse sin reserva previa de 8 a 18 horas en invierno y de 8 a 20 horas en verano, mientras que la MIG Station puede visitarse de lunes a jueves, de 10 a 14 horas, y de viernes a domingo, de 10 a 14 y de 15 a 18 horas.

La estación tiene una duración aproximada de 60 minutos y está recomendada para mayores de 14 años, además requiere de reserva previa que puede realizarse a través de la app de Madrid in Game o de la web oficial.

40 GRADOS DE GAMING Y MADRID COMO "REFUGIO" DE TALENTO

Por otro lado, Almeida ha destacado que Madrid alberga 12 universidades y 30 centros de formación especializados en gaming, programación, diseño digital y eSports, convirtiéndose así en una de las ciudades con más ofertas educativas en este sector.

"No hay una ciudad prácticamente que pueda ofrecer tantos grados como Madrid en estos momentos. Nueva York ofrece dos grados, Madrid ofrece 40 grados en 12 universidades, tanto públicas como privadas, de todo este ámbito", ha señalado.

Asimismo, el sector del videojuego se ha convertido en una de las industrias culturales y tecnológicas con mayor crecimiento a nivel mundial. En este sentido, Madrid genera un impacto económico superior a los 1.200 millones de euros, da empleo a más de 6.000 personas y agrupa a más de 240 empresas, entre las que se encuentran grandes compañías internacionales.

Esta iniciativa pretende ofrecer al sector la oportunidad de desarrollar su actividad profesional en la capital. "Queremos ser una ciudad de talento y hay un talento inmenso en este sector, un talento absolutamente inmenso. Un talento que es nómada, que quiere buscar una ciudad donde poder refugiarse y Madrid le tiene que ofrecer esa oportunidad para poder tener una vida", ha indicado el alcalde sobre este aspecto.

Por otro lado, Almeida ha recordado que el Consistorio ha construido este Campus del Videojuego para dotar a la ciudadanía de los instrumentos y herramientas necesarias que crearán un "buen ecosistema". "La verdad es que cualquier cosa que se nos pueda ocurrir en esa estación se puede hacer, es posible. Eso es lo que nosotros le decimos a la gente. Cualquier cosa que queráis, ahí se puede hacer y se puede conseguir", ha concluido el regidor.