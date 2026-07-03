Madrid incorpora el Plan Adapta a la atención del Servicio de Información municipal sobre Rehabilitación Edificatoria

Firma de la modificación del convenio suscrito con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM) - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital incorpora el Plan Adapta Madrid al ámbito de actuación de las oficinas de atención al ciudadano del Servicio de Información sobre Rehabilitación Edificatoria de Madrid (SIREM), "un paso más para acercar las ayudas municipales a los madrileños y facilitar que cada vez más vecinos puedan beneficiarse de ellas".

Así lo ha indicado el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, que este viernes ha firmado la modificación del convenio suscrito con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM) y que en los próximos días lo hará con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

Durante el acto, ha subrayado que, gracias a este cambio, los puntos de información gestionados por ambos colegios ofrecerán también atención especializada acerca de las ayudas municipales del Plan Adapta Madrid, que se suma al servicio de asesoramiento que ya prestan sobre el Plan Rehabilita Madrid, una medida que refuerza "una colaboración que está dando muy buenos resultados para los madrileños".

La incorporación responde al acuerdo alcanzado en la comisión de seguimiento de ambos convenios celebrada el pasado 15 de mayo de 2026, en la que se constató la viabilidad de asumir estas nuevas funciones con los recursos ya existentes y sin que ello suponga incremento económico ni presupuestario, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

De este modo, a partir de ahora, los técnicos de ambos puntos de información ofrecerán asesoramiento sobre requisitos, tramitación, aspectos técnicos y documentación necesaria vinculada tanto al Plan Rehabilita Madrid como al Plan Adapta Madrid.

González ha remarcado que el objetivo de esta medida es que "ningún vecino deje de acceder a una subvención por desconocimiento, por dificultades en la tramitación o por falta de asesoramiento especializado tanto en la rehabilitación de edificios como en la mejora de la accesibilidad y adaptación de viviendas".

Asimismo, el delegado de Políticas de Vivienda ha agradecido al COAATM su colaboración y compromiso para "acompañar" a comunidades de propietarios y particulares durante el proceso de solicitud de ayudas y ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que las subvenciones municipales "lleguen cada vez a más vecinos y para avanzar hacia una ciudad con viviendas más accesibles, eficientes y adaptadas a las necesidades de quienes las habitan".

Por último, ha recordado que el Plan Rehabilita Madrid y el Plan Adapta Madrid constituyen instrumentos "clave" de la estrategia municipal de vivienda. Según ha reseñado, por un lado impulsan la conservación de edificios, la eficiencia energética y la mejora del parque residencial y por otro, favorecen que personas con movilidad reducida, discapacidad o enfermedades raras puedan permanecer en sus hogares con mayor autonomía, seguridad y calidad de vida.