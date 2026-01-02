Madrid inicia 2026 con los embalses que abastecen a la región al 72,1% de su capacidad máxima

Archivo - Vista del embalse del Atazar en el Berrueco, a 11 de agosto de 2022, en El Berrueco, Madrid (España). E - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) - La Comunidad de Madrid ha iniciado 2026 con los embalses que abastecen a la región al 72,1% de su capacidad máxima, con 680,4 hectómetros cúbicos almacenados, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Las 13 presas que gestiona la empresa pública Canal de Isabel II se encuentran siete puntos porcentuales por encima de la media histórica para estas fechas y con reservas superiores a las del año pasado en esta época (68,4%).

A lo largo de 2025 se han alcanzado cifras inéditas de aportaciones de agua, llegando a superar la barrera de los 1.000 hectómetros cúbicos (1.086,3 hm3).

Asimismo, la cantidad acumulada en este periodo ha sido de 860 litros por metro cuadrado, muy superior a los 621,4 de media anual.

En este contexto, las intensas lluvias de los meses de marzo y abril tuvieron un impacto significativo en la Comunidad de Madrid. Por un lado, el 8 de marzo se alcanzaron las mayores precipitaciones diarias jamás registradas hasta la fecha.

Además, por primera vez en la historia, todas las presas realizaron desembalses de forma simultánea para garantizar la seguridad hidrológica.

Asimismo, el día 21 de mayo, se registró la mayor cantidad de agua almacenada con 917,3 hectómetros cúbicos, al 97,2% de la capacidad máxima.

En ese mismo mes, El Atazar alcanzó su límite y vertió por su aliviadero superior durante varios días, un hecho que no se producía desde 1996.

Por el contrario, tanto las lluvias acumuladas como las aportaciones recogidas de este bien durante el mes de diciembre estuvieron por debajo de la media.

Los pluviómetros marcaron 47 l/m2 (un 30% menos de lo esperable) y los embalses recibieron 47,4 hectómetros cúbicos (un 46% por debajo de la media del mes).

Por otro lado, aunque las precipitaciones del último mes fueron más escasas de lo habitual, el análisis del año 2025 deja un balance positivo en estos parámetros.

LIGERO DESCENSO DEL CONSUMO

Respecto al consumo, el acumulado de 2025 resultó ligeramente inferior al del año anterior, ya que los madrileños emplearon 494,1 hectómetros cúbicos, frente a los 496,4 hm3 de 2024.

Además, julio y junio fueron los periodos donde más agua se derivó para el abastecimiento. Con estos datos, la Comunidad de Madrid afronta el nuevo año partiendo de una situación hidrológica favorable.

No obstante, la empresa pública recuerda la importancia de hacer un uso responsable de este recurso. Así, gracias a la concienciación y al esfuerzo inversor en mejorar sus infraestructuras, Canal de Isabel II ha conseguido reducir el consumo per cápita en la región en más de un 30 % desde la última sequía de 2005.