Madrid instala placas en El Retiro para recordar a ocho referentes de la cultura y la comunicación fallecidos en 2025 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha instalado placas conmemorativas en bancos del parque de El Retiro con las que se recuerda desde este lunes a ocho referentes de la cultura y la comunicación fallecidos en 2025, cuyos nombres quedan incorporados al paisaje del parque, declarado Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la Unesco.

Se mantiene viva así la memoria del actor Manolo Zarzo, quien participó en más de 170 películas; del novelista José María Guelbenzu; de Verónica Echegui, actriz de gran versatilidad, fuerza interpretativa y fuerte compromiso; y del actor Eusebio Poncela, quien destacó por sus trabajos con Pedro Almodóvar.

Igualmente, se reconoce a título póstumo a Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico; al pianista y compositor Felipe Campuzano; a Gustavo Torner, artista plástico asociado a la modernización del arte contemporáneo español; y al escritor y periodista Alfonso Ussía, conocido por su estilo crítico e irónico en prensa y literatura.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado el reconocimiento junto a familiares de los homenajeados en el Salón del Estanque del Retiro, donde ha destacado que este reconocimiento es "un pequeño gesto de gratitud colectiva hacia unos creadores que han dejado una huella profunda en Madrid, integrando su recuerdo en uno de los lugares más queridos por la ciudadanía".

El homenaje, según ha avanzado la delegada, continuará este martes, a las 13 horas, con la inauguración de nuevas placas en el paseo de Colombia de El Retiro, dedicadas a la comunicadora Mayra Gómez Kemp, la actriz Marisa Paredes, la poeta Julia Uceda, la galerista Helga de Alvear, el filólogo Francisco Rico, el actor y director Mariano Ozores, la artista La Chunga, el novelista Jaime de Armiñán, el arquitecto Antonio Fernández Alba y la periodista Victoria Prego.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, las placas, de 20 x 10 centímetros, están fabricadas en latón con acabado en pátina de cuero y se han integrado en los bancos mediante un cajeado en la madera, de modo que quedan perfectamente insertadas en su superficie.